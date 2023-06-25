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Новый приграничный район появится в Абайской области

Новый приграничный район появится в Абайской области Фото: Zakon.kz
В области Абай решено восстановить село Маканчи, которое станет центром района на границе с Китаем, сообщает Zakon.kz.

Село Маканчи, которое пришло в упадок в 90-е годы, начали восстанавливать. Населенный пункт станет центром нового района, расположенного на границе с Китаем, передает 24kz.

"Судьба приграничных районов стала одним из волнующих вопросов населения. В связи с этим, Президент объявил, что принял решение о восстановлении Маканчинского района области Абай. Можно смело сказать, что данная инициатива реализуется в рамках концепции "Слышащее государство"". Нурлан Уранхаев, аким области Абай

Отмечена особая важность приграничных районов из-за их близости к соседним государствам.

"Эти регионы очень важны для нас. Они приграничные. Мы через них граничим с иностранными государствами. И конечно же, там должна быть полная инфраструктура начиная от мобильной связи и заканчивая в целом и школами, больницами. То есть эта земля не должна пустовать, и она должна быть заселена". Самат Нуртаза, депутат Мажилиса Парламента РК

По мнению депутатов, возвращение статуса для района, центром которого станет восстанавливаемое село Маканчи, улучшит положение сельчан и решит их наболевшие проблемы. Планируется, что и экономика района станет лучше.

О развитии приграничных районах сказано в проекте постановления правительства, которым вносятся изменения и дополнения в Концепцию развития сельских территорий Республики Казахстан на 2023 – 2027 годы. Об этом сообщили в министерстве нацэкономики 2 июня.

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