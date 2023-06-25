25-ю неделю не прекращаются протесты в Израиле

В субботу, 24 июня, протестующие вновь вышли на улицы Израиля, выступая против судебной системы, сообщает Zakon.kz.

В центре Тель-Авива сотни протестующий прошли маршем в субботу, 24 июня. На этот раз недовольные новой судебной системой жители страны вышли с плакатами "Израиль в огне", сообщает DW.

Таким образом в Израиле продолжаются протесты уже 25-ю неделю. Все это время жители страны еженедельно выходят на акции протеста, где выступают против инициативы правительства.

В Парламенте Израиля 20 февраля одобрили законопроект о судебной реформе в первом чтении. Поправки в закон вызвали волну недовольств среди населения страны. Тогда в марте власти заявили о приостановлении принятия нового законодательства в судебной системе. Это не повлияло на протестующих — они продолжают выходить на улицы каждую неделю.