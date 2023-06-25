Пропавший в Акмолинской области полицейский найден мертвым
Фото: Instagram/sinegor.kz
Турар Дуйсенбин, заместитель начальника отдела полиции Зерендинского района найден мертвым, сообщает Zakon.kz.
Тело мужчины в ходе поисков обнаружили в реке Кылшакты.
Заявление от супруги пропавшего Турара Дуйсембина поступило в полицию 23 июня.
По словам супруги, мужчина 20 июня вышел из дома и с тех пор его местонахождение оставалось неизвестным.
По словам пресс-службы полиции области, на теле не обнаружено признаков насильственной смерти, назначена экспертиза.
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