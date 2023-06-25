В Павлодаре спасатели реанимировали утонувшего в реке мужчину

В 19:27 на камерах видеонаблюдения павлодарские спасатели заметили мужчину, который тонул на реке Усолке, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники ДЧС были на месте через минуту.

По словам очевидцев, до приезда спасателей они пытались сами спасти утопающего, но безуспешно.



"Его вытащили из воды уже в 19:28, на поиски ушло всего 20 секунд. Сразу же приступили к реанимации. Мужчину откачали и передали карете скорой помощи. В его спасении участвовали 5 спасателей и один спасательный катер", – сообщили в пресс-службе ДЧС Павлодарской области.

Также очевидцы рассказали, что мужчина отдыхал на пляже один, выпивал.

Департамент по ЧС призвал жителей и гостей области соблюдать правила безопасности на воде.

Ранее сообщалось, что подросток утонул близ Актау во время празднования окончания учебного года.

