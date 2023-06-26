В США 12 человек отравились хлором в бассейне

Фото: pixabay

24 июня в американском городе Хьюстон, штат Техас, около 17:00 по местному времени 12 человек попали в больницу с признаками отравления из-за утечки хлора в бассейне, сообщает Zakon.kz.

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