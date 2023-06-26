В США 12 человек отравились хлором в бассейне
Фото: pixabay
24 июня в американском городе Хьюстон, штат Техас, около 17:00 по местному времени 12 человек попали в больницу с признаками отравления из-за утечки хлора в бассейне, сообщает Zakon.kz.
Согласно информации телеканала ABC News, среди пострадавших есть дети.
По словам начальника городской спасательной службы Сэмюэля Пеньи, причиной могло стать чрезмерное хлорирование бассейна.
В настоящее время ведутся работы по устранению утечки.
Отметим, что схожий случай произошел в августе 2022 года в Павлодарской области. Тогда дети и взрослые тоже отравились хлором.
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