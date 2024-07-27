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В Польше более 20 человек отравились хлором в бассейне

бассейн, фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2024 11:50 Фото: pixabay
Массовое отравление хлором произошло в одном из бассейнов. По предварительным данным, в больницу доставили 21 человека, среди которых есть дети, сообщает Zakon.kz.

По информации польской радиостанции RMF FM, инцидент случился в бассейне Polonez OSiR в варшавском районе Таргувек.

"23 человека, которые плавали в бассейне, имеют симптомы отравления хлором. Спасатели доставили в больницы 21 человека, среди которых есть дети. На момент госпитализации все они были в сознании. Всего из бассейна эвакуировали около 60 человек", – говорится в сообщении.

Журналисты пишут, что пробы воды, которые немедленно взяли в бассейне, показали многократное превышение нормы содержания хлора:

"На дне бассейна обнаружили 8,03 миллиграмма хлора на литр при норме 0,3-0,7, на поверхности 2,41 миллиграмма при норме 0,3-0,7".

При этом представители спасательных служб уверяют, что местным жителям опасность не угрожает.

Казахстанцы, которым не удалось этим летом выбраться к морю, нередко прячутся от зноя в бассейнах. Однако сколь манящими не были бы прохладные воды, следует помнить об их подчас "богатом внутреннем мире" и мерах предосторожности. О том, как не подцепить инфекцию, спасаясь от жары в общественном бассейне, читайте здесь.

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