Очередной опасный астероид пролетит мимо Земли

Небесное тело размером с трехэтажный дом минует Землю этой ночью сообщает Zakon.kz

По информации портала Space астероид диаметром до 8,8 метра пролетит на расстоянии порядка 215 тысяч километров от Земли. И хотя эксперты считают это довольно опасной дистанцией, небесное тело не представляет угрозы Земле.

Ученые говорят, что с астрономической точки зрения камень достаточно близко приблизится к нашей планете. Однако вряд ли сможет столкнуться с ним или космическими кораблями на земной орбите.

Максимальное сближение должно было произойти 26 июня в 05 00.

За приближением астероида можно наблюдать в прямом эфире благодаря бесплатной прямой трансляции телескопа.





Астероид 2023 MU2 был обнаружен всего несколько дней назад, 16 июня, и подтвержден Центром малых планет Международного астрономического союза в четверг (22 июня).

Ранее ученые-астрономы сообщали, что 12 июня астероид (488453) 1994 XD пролетит в трех миллионах километров от Земли.