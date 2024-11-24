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Регулярное употребление колбасы сокращает жизнь, предупредил врач

Регулярное употребление колбасы сокращает жизнь, предупредил врач , фото - Новости Zakon.kz от 24.11.2024 18:17 Фото: pixabay
Регулярное употребление колбасы может негативно сказаться на здоровье и сократить продолжительность жизни, заявил доктор медицинских наук и врач-диетолог Михаил Гинзбург, сообщает Zakon.kz.

В беседе с News.ru он отметил, что колбаса относится к глубоко переработанным продуктам мясной промышленности. Даже 100 граммов колбасы или ветчины могут неблагоприятно повлиять на организм, ухудшая состояние микрофлоры кишечника и повышая риск развития возрастных заболеваний.

Однако Гинзбург подчеркнул, что отказ от такой продукции позволяет восстановить ресурсы организма и улучшить общее состояние здоровья.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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