Генпрокуратура: Более 6 млн тенге похитило руководство детского дома в Абайской области

Прокуратурой Урджарского района Абайской области выявлен факт хищения бюджетных средств сотрудниками администрации Науалинского детского дома на сумму свыше 6 млн тенге. Об этом 26 июня корреспонденту Zakon.kz рассказали в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

По данным надзорного органа, директор и главный бухгалтер детского дома выплачивали себе повышенную заработную плату, перечисляли завышенные премии и командировочные расходы.



"Хищение было выявлено в ходе сверки штатного расписания и казначейских отчетов, где и вышла разница между положенной заработной платой и фактически выплаченной". Пресс-служба Генпрокуратуры РК

Кроме того, начислялась заработная плата лицам, фактически там не работающим, так называемым "мертвым душам".

"В результате незаконных действий руководства детского дома государству нанесен ущерб. По данному факту прокуратурой возбуждено уголовное дело по п. 2, 3 ч. 3 ст. 189 ("Присвоение или растрата вверенного чужого имущества") УК РК. Досудебное расследование дела поручено антикоррупционной службе". Пресс-служба Генпрокуратуры РК

Санкция данной статьи предусматривает наказание до семи лет лишения свободы с запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

23 июня стало известно, что Агентство по финмониторингу завершило следствие о хищении более 57 млн тенге при строительстве двух школ в Алматинской области. По результатам следствия, уголовное дело передано в суд, который рассмотрел дело с вынесением обвинительного приговора. Ущерб, причиненный государству в сумме 57,5 млн тенге, полностью погашен осужденным.