Қаз
#Ситуация в Украине #Мятеж ЧВК "Вагнер" в России #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Генпрокуратура: Более 6 млн тенге похитило руководство детского дома в Абайской области

Генпрокуратура: Более 6 млн тенге похитило руководство детского дома в Абайской области Фото: Zakon.kz
Прокуратурой Урджарского района Абайской области выявлен факт хищения бюджетных средств сотрудниками администрации Науалинского детского дома на сумму свыше 6 млн тенге. Об этом 26 июня корреспонденту Zakon.kz рассказали в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

По данным надзорного органа, директор и главный бухгалтер детского дома выплачивали себе повышенную заработную плату, перечисляли завышенные премии и командировочные расходы.

"Хищение было выявлено в ходе сверки штатного расписания и казначейских отчетов, где и вышла разница между положенной заработной платой и фактически выплаченной".Пресс-служба Генпрокуратуры РК

Кроме того, начислялась заработная плата лицам, фактически там не работающим, так называемым "мертвым душам".

"В результате незаконных действий руководства детского дома государству нанесен ущерб. По данному факту прокуратурой возбуждено уголовное дело по п. 2, 3 ч. 3 ст. 189 ("Присвоение или растрата вверенного чужого имущества") УК РК. Досудебное расследование дела поручено антикоррупционной службе".Пресс-служба Генпрокуратуры РК

Санкция данной статьи предусматривает наказание до семи лет лишения свободы с запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

23 июня стало известно, что Агентство по финмониторингу завершило следствие о хищении более 57 млн тенге при строительстве двух школ в Алматинской области. По результатам следствия, уголовное дело передано в суд, который рассмотрел дело с вынесением обвинительного приговора. Ущерб, причиненный государству в сумме 57,5 млн тенге, полностью погашен осужденным.

Читайте также

Более 50 фактов завышения цен на продукты выявили в Алматы

Главное к утру: победа Бублика, Лукашенко пообщался с Назарбаевым, попытка самоубийства в Караганде

Спасатели обратились к алматинцам из-за штормового предупреждения

Динара Халдарова
Генпрокуратура Абайская область Генеральная прокуратура
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Главное к утру: конец мятежа в России, спасение из горящей машины и поражение Жумагулова
Главное к утру: конец мятежа в России, спасение из горящей машины и поражение Жумагулова
люди
Информацию о захвате рынка "Алтын Орда" прокомментировали в полиции
Вайнерам по делу финпирамиды вынесли приговор в Алматы
Вайнерам Туребаеву и Шерниязову вынесли приговор по делу финпирамиды
домик
Воскресный гороскоп для всех знаков зодиака
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления