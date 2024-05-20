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Незаконный конкурс госзакупок на 803 млн тенге отменили в Абайской области

Незаконный конкурс госзакупок на 803 млн тенге отменили в Абайской области, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2024 11:02 Фото: Zakon.kz
В Абайской области сотрудниками прокуратуры Урджарского района отменен конкурс на 803 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Об этом 20 мая 2024 года рассказали в надзорном органе региона.

"Прокуратурой района отменены конкурсы государственных закупок на средний ремонт улиц в селах Урджар, Маканчи и Кабанбай на общую сумму 803 млн тенге. Местный исполнительный орган пытался провести государственные закупки без обязательной ведомственной экспертизы (в соответствии с п. п. 2 п. 2 ст. 21 Закона РК "О государственных закупках")", – говорится в сообщении.

В настоящее время местным исполнительным органом проводится работа по приведению конкурсной документации в соответствие требованиям закона.

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15 мая 2024 года в Мажилисе депутаты одобрили во втором чтении закон "О государственных закупках" в новой редакции. Документ направлен на рассмотрение в Сенат.

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