Незаконный конкурс госзакупок на 803 млн тенге отменили в Абайской области

В Абайской области сотрудниками прокуратуры Урджарского района отменен конкурс на 803 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Об этом 20 мая 2024 года рассказали в надзорном органе региона.

"Прокуратурой района отменены конкурсы государственных закупок на средний ремонт улиц в селах Урджар, Маканчи и Кабанбай на общую сумму 803 млн тенге. Местный исполнительный орган пытался провести государственные закупки без обязательной ведомственной экспертизы (в соответствии с п. п. 2 п. 2 ст. 21 Закона РК "О государственных закупках")", – говорится в сообщении.

В настоящее время местным исполнительным органом проводится работа по приведению конкурсной документации в соответствие требованиям закона.

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