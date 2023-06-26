Эксперты рассказали, как искусственный интеллект может изменить рынок труда в Казахстане

Эксперты АО "Центр развития трудовых ресурсов" оценили влияние автоматизации и искусственного интеллекта на рынок труда в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Они провели исследование по потенциалу замещения рабочих мест за счет автоматизации, роботизации или использования генеративного искусственного интеллекта.

Также аналитики оценили возможности выполнения тех или иных функций групп профессий автоматами, роботами или искусственным интеллектом, взяв за основу Национальный классификатор занятий РК 2017 года, который гармонизирован с Международной стандартной классификацией занятий 2008 года и классифицирует занятия по уровню и специализации применяемых навыков с отражением специфики нашей экономики.

Эксперты рассмотрели 423 группы профессий, совокупно содержащих в себе почти 3,4 тыс. основных выполняемых функций.

"Анализ проводился по двум возможным вариантам – автоматизации, роботизации или использования искусственного интеллекта в целом, а также отдельно по возможностям выполнения тех или иных функций при помощи ГИИ, таких как ChatGPT, Midjourney, Bard (Google), ChatSonic, Rytr, Neeva и других", – рассказал директор Департамента прогнозирования и исследований ЦРТР Дмитрий Шумеков.

Отмечается, что такие исследования уже проводились во всем мире.

Так, в одном из первых исследований, использовавших функциональный анализ по МСКЗ, доля профессий, которые могут столкнуться с полным воздействием, составила порядка 33%, еще 36% – с частичным, а на 31% профессий появление и распространение ChatGPT не окажет никакого влияния.

Еще в одном исследовании китайские аналитики пришли к выводу, что в целом использование ГИИ окажет относительно небольшое влияние на общую рабочую силу в Китае, исходя из небольшой доли задач в профессии, которые могут быть полноценно выполненными искусственным интеллектом. Итоговые выводы авторов предполагают, что для средней профессии около 4% задач могут быть непосредственно подвержены воздействию ГИИ, однако при определенных условиях эта доля может вырасти до 10% и даже до 15%.

Также аналитики считают, что наиболее уязвимой перед лицом ГИИ является категория населения в возрасте 20-35 лет, а в разрезе отраслей – информационно-коммуникационные технологии, финансовое посредничество, лизинговые и прочие бизнес-услуги, оптовая и розничная торговля, операции с недвижимостью и т.д.

В Казахстане, согласно анализу возможного влияния автоматизации, роботизации или ГИИ на отечественный рынок труда, наибольшая автоматизация может быть достигнута в группах:

руководителей и государственных служащих (до 59%),

служащих в области администрирования (48%),

специалистов-профессионалов (46%) и специалистов-техников (29%).

Наибольшая часть функций, которая может быть выполнена с помощью ГИИ, характерна для служащих в области:

администрирования (44%),

специалистов-техников (32%)

специалистов-профессионалов (15%).

"В целом по результатам анализа установлено, что 29% функций, выполняемых людьми, с высокой или умеренной долей вероятности могут быть автоматизированы, и при этом 13% функций могут быть выполнены ГИИ. Опираясь на текущие показатели занятости, можно отметить, что из почти 8,7 млн работников, для которых проводился анализ, крайне маловероятна автоматизация у 6,5 млн работников, или 75%. Умеренная вероятность автоматизации возможна для 1,5 млн человек, или 17%. Высокая степень вероятности у 686 тыс. человек, или 8%", – отметил Дмитрий Шумеков.

При этом возможность выполнения части или всех функций работника непосредственно ГИИ имеет еще более низкие показатели вероятности:

низкая вероятность для 7,7 млн работников (88%),

средняя вероятность у 1 млн (12%),

очень вероятная у 5,2 тыс., то есть 0,1%.

"Основная угроза автоматизации рынка труда характерна для крупных городов и промышленно развитых регионов, где этот процесс может значительно повлиять на 33-36% рабочих мест", – сказал аналитик.

Как отмечают эксперты, наибольшая угроза замещения рабочих мест непосредственно за счет ГИИ возникает в Алматы, как в центральном хабе по финансам и ИКТ, которые наиболее уязвимы с точки зрения влияния на занятость.

При этом в отраслевом разрезе наибольший потенциал замещения работников ГИИ прогнозируется в сфере профессиональной, научной и технической деятельности, а также в здравоохранении.

"Существенную роль при влиянии на рынок труда автоматизация имеет за счет потенциальной экономии через оптимизируемую рабочую силу. Однако в нашем регионе процесс автоматизации и замены работников механизмами и ГИИ будет происходить весьма плавно по мере того, как компании увидят в этом путь повышения прибыли", – заключил Дмитрий Шумеков.

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