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Законодательство РК

Искусственный интеллект задействуют в Казахстане в законотворческой работе

Искусственный интеллект, ИИ, AI, интеллектуальные компьютерные программы, интеллектуальная компьютерная программа, современные технологии, цифровизация , фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2024 16:00 Фото: freepik
В Казахстане в настоящее время ведется разработка искусственного интеллекта в сфере законотворчества, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал вице-министр юстиции Бекболат Молдабеков, искусственный интеллект будет помогать депутатам искать противоречия в законопроектах и анализировать схожие нормы в нормативных правовых актах (НПА).

"Целью искусственного интеллекта является формирование рекомендаций разработчикам НПА при выявлении правовых коллизий, а также о необходимости внесения поправок в схожих нормах при изменении НПА", – сказал Бекболат Молдабеков на пресс-конференции в СЦК 5 ноября 2024 года.

Ранее сообщалось, что искусственный интеллект внедрят в повседневной работе прокуроров Казахстана.

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