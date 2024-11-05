Искусственный интеллект задействуют в Казахстане в законотворческой работе
Фото: freepik
В Казахстане в настоящее время ведется разработка искусственного интеллекта в сфере законотворчества, сообщает Zakon.kz.
Как рассказал вице-министр юстиции Бекболат Молдабеков, искусственный интеллект будет помогать депутатам искать противоречия в законопроектах и анализировать схожие нормы в нормативных правовых актах (НПА).
"Целью искусственного интеллекта является формирование рекомендаций разработчикам НПА при выявлении правовых коллизий, а также о необходимости внесения поправок в схожих нормах при изменении НПА", – сказал Бекболат Молдабеков на пресс-конференции в СЦК 5 ноября 2024 года.
Ранее сообщалось, что искусственный интеллект внедрят в повседневной работе прокуроров Казахстана.
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