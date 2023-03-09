Искусственный интеллект обеспечит безопасность в школах Казахстана

Тут же возник вопрос: как несовершеннолетний смог пронести такой арсенал на территорию учебного заведения? Ответ на него дали в школе: здание не оснащено ни турникетами, ни металлоискателями. Об этом рассказала корреспонденту редакции завуч СШ №4. Есть камеры и "визуальный осмотр детей", но этого, как мы видим, недостаточно.





Многие родители не на шутку забеспокоились о сохранности своих детей, а специалисты многих сфер стали размышлять над усилением безопасности в учреждениях образования.

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Эксперт в области видеоаналитики Дамир Жаримбетов рассказал, что в некоторых образовательных учреждениях Казахстана будут запущены системы по безопасности с использованием искусственного интеллекта в формате пилотных проектов.

"Действующая система безопасности в школах включает: камеры видеонаблюдения, тревожные кнопки, специализированную охрану. Весь этот комплекс будет более эффективно работать с подключением программного обеспечения, которое делает обычные камеры "умными". Мы говорим о технологии – видеоаналитика, которая с помощью компьютерного зрения и алгоритмов нейросети решает задачи, неподвластные человеческому мозгу." Дамир Жаримбетов