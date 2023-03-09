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Искусственный интеллект обеспечит безопасность в школах Казахстана

искусственный интеллект обеспечит безопасность в школах Казахстана Фото: Zakon.kz
Действующая система безопасности в казахстанских школах нуждается в усовершенствовании. Специалисты считают, что необходимо внедрение искусственного интеллекта, что усилит меры по защите детей. Zakon.kz выяснял, что может измениться с внедрением новой системы.
Совсем недавно в одной из казахстанских школ произошел вопиющий случай, который потряс общественность. 13 февраля в Петропавловске 15-летний учащийся пришел на занятия и напал на школьников с топором. Кроме книжек и тетрадок, в его рюкзаке находились топор и нож, но это никто не выявил на входе. После инцидента троих учеников экстренно увезли в больницу с колотыми ранами головы и предплечья.

Тут же возник вопрос: как несовершеннолетний смог пронести такой арсенал на территорию учебного заведения? Ответ на него дали в школе: здание не оснащено ни турникетами, ни металлоискателями. Об этом рассказала корреспонденту редакции завуч СШ №4. Есть камеры и "визуальный осмотр детей", но этого, как мы видим, недостаточно.


Многие родители не на шутку забеспокоились о сохранности своих детей, а специалисты многих сфер стали размышлять над усилением безопасности в учреждениях образования.

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Эксперт в области видеоаналитики Дамир Жаримбетов рассказал, что в некоторых образовательных учреждениях Казахстана будут запущены системы по безопасности с использованием искусственного интеллекта в формате пилотных проектов.

"Действующая система безопасности в школах включает: камеры видеонаблюдения, тревожные кнопки, специализированную охрану. Весь этот комплекс будет более эффективно работать с подключением программного обеспечения, которое делает обычные камеры "умными". Мы говорим о технологии – видеоаналитика, которая с помощью компьютерного зрения и алгоритмов нейросети решает задачи, неподвластные человеческому мозгу." Дамир Жаримбетов
Между тем камеры в школах не централизованы в единую систему видеонаблюдения. По этой причине многие объекты слежения остаются без внимания. В большинстве случаев один оператор Центра оперативного управления (ЦОУ) в среднем мониторит более 100 камер. При этом возникает риск, что сотрудник может пропустить инцидент. Как отмечают специалисты, искусственный интеллект позволяет анализировать происходящие события на всех камерах одновременно и выдавать оператору готовые видеофрагменты или камеры для проверки. Также интеграция тревожных кнопок с платформами видеоаналитики позволяет моментально выводить на экран нужные камеры. Это поможет оператору сэкономить время на поиск изображения – до 5 минут, которые в некоторых случаях играют решающую роль в спасении жизни.

По словам другого эксперта в области видеоаналитики Центра исследований и IT-разработок TargetAI Limited Дмитрия Панченко, видеоаналитика работает на безопасность 24/7 в режиме реального времени.
"Умные платформы умеют оповещать о нахождении на территории незнакомых лиц, о том, что рядом со школой происходит подозрительная активность, что на территорию школы прошел педофил (к слову, база данных с педофилами – это открытый источник, созданный Генпрокуратурой РК), и многое другое. Видеоаналитика в комплексе с существующими системами в разы усилит безопасность как внутри школы, так и на прилегающих к ней территориях".Дмитрий Панченко
Указанный центр исследований совместно с органами исполнительной власти уже начал работать над внедрением в казахстанских школах пилотного проекта по обеспечению безопасности с использованием искусственного интеллекта.

Ранее депутат Мажилиса Парламента РК Ирина Смирнова рассказала об организации безопасности детей в учебных заведениях Казахстана и принимаемых мерах по ее реализации.

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