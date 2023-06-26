Александр Бублик поднялся на рекордное место в мировом рейтинге
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Лидеру мужской сборной Казахстана по теннису удалось подняться на рекордно высокую позицию в рейтинге благодаря победе на турнире серии АТР 500 в немецком Галле. В финале соревнования, проходившего на корте с травяным покрытием, Александр Бублик в упорной борьбе обыграл седьмую ракетку мира, россиянина Андрея Рублева, с красивым счетом 6:3, 3:6, 6:3.
Список лучших теннисистов планеты возглавил испанец Карлос Алькарас. На втором месте расположился 22-кратный чемпион турниров "Большого шлема" Новак Джокович. Замкнул тройку лидеров россиянин Даниил Медведев.
Рейтинг ATP на 26 июня:
- (2). Карлос Алькарас (Испания) — 7675;
- (1). Новак Джокович (Сербия) — 7595;
- (3). Даниил Медведев (Россия) — 5890;
- (4). Каспер Рууд (Норвегия) — 4960;
- (5). Стефанос Циципас (Греция) — 4670;
- (6). Хольгер Руне (Дания) — 4510;
- (7). Андрей Рублев (Россия) — 4255;
- (9). Янник Синнер (Италия) — 3345;
- (8). Тейлор Фриц (США) — 3310;
- (12). Фрэнсис Тиафо (США) — 3085;
26 (48). Александр Бублик (Казахстан) – 1354…
138 (137). Тимофей Скатов (Казахстан) — 443…
239 (236). Бейбит Жукаев (Казахстан) — 240…
259 (258). Михаил Кукушкин (Казахстан) — 217...
320 (309). Денис Евсеев (Казахстан) — 160...
343 (344). Дмитрий Попко (Казахстан) – 146.
В парном разряде казахстанец Александр Недовесов, одержав победу на турнире "Челленджер" в Великобритании, поднялся на 51-ю строчку рейтинга АТР. Другой представитель Казахстана в парном разряде, Андрей Голубев, расположился на 86-м месте.