Александр Бублик установил личный рекорд в мировом рейтинге после завоевания титула

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновленный рейтинг игроков. Сильнейший теннисист Казахстана Александр Бублик поднялся на рекордное для себя место в одиночном разряде, сообщает Zakon.kz.

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После победы на турнире АТР-250 в Монпелье (Франция), Бублик гарантировал себе 23 строчку в мировой табели о рангах. До этого наивысшей позицией для Александра было 25 место.

Рейтинг АТР от 5 февраля (одиночный разряд)

1. Новак Джокович (Сербия) – 9855 очков.

2. Карлос Алькарас (Испания) – 9255.

3. Даниил Медведев (Россия) – 8765.

4. Янник Синнер (Италия) – 8310.

5. Андрей Рублёв (Россия) – 5050.

6. Александр Зверев (Германия) – 5030.

7 (+1). Хольгер Руне (Дания) – 3685.

8 (+1). Хуберт Хуркач (Польша) – 3540.

Рейтинг игроков Рейтинг игроков Материалы

9 (+3). Тейлор Фритц (США) – 3195.

10 (-3). Стефанос Циципас (Греция) – 3025…

23 (+4). Александр Бублик (Казахстан) – 1699

56 (+3). Александр Шевченко (Казахстан) – 915

177 (-1). Денис Евсеев (Казахстан) – 351

191 (-2). Бейбит Жукаев (Казахстан) – 320

247 (+8). Михаил Кукушкин (Казахстан) – 238

275 (+3) Тимофей Скатов (Казахстан) – 205

339 (-1) Дмитрий Попко (Казахстан) – 150.

Актуальный рейтинг АТР всегда доступен на сайте Zakon.kz в рубрике "Все о теннисе".

В финале состязаний в Монпелье Бублик обыграл хорвата Борну Чорича со счетом 5:7, 6:2, 6:3 и взял свой четвертый титул АТР в карьере. Для Александра это уже второй трофей этого турнира, ранее он становился чемпионом в Монпелье в 2022 году. Соперник казахстанца Борна Чорич после решающей игры поднялся с 37 на 31 место в мировом рейтинге.