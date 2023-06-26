Жителя Тараза шантажировали интимным видео

Четверо мужчин угрожали жителю Тараза, что опубликуют компрометирующее видео с его участием. В обмен на молчание шантажисты получили от него 990 тысяч тенге, сообщает Zakon.kz.

По сообщению пресс-службы ДП Жамбылской области, в полицию Тараза с заявлением о вымогательстве обратился 24-летний местный житель. Он рассказал, что некие шантажисты заставили его заплатить им 990 тысяч тенге. В противном случае они угрожали опубликовать компрометирующее видео интимного характера с его участием.

По этому факту в полиции начали досудебное расследование по ст. 194, части 2 УК РК ("Вымогательство"). Сотрудники УБОП областного ДП совместно с ПСН "Арлан" установили личности подозреваемых и задержали четверых граждан, которые дали признательные показания.

Двух подозреваемых отправили в изолятор временного содержания в Таразе, двое других находятся под подпиской о невыезде. Известно, что одного из задержанных ранее уже привлекали к уголовной ответственности. Сейчас в полиции проводят необходимые следственно-оперативные мероприятия и выясняют обстоятельства дела.

Подобные случаи – не редкость в Казахстане. 22 июня стало известно, что в Костанае задержали группу вымогателей, которые под надуманным предлогом требовали 6 млн тенге у местного жителя.