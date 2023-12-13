Интимное видео обошлось жителю Астаны в 33 млн тенге

Полиция Астаны задержала двух мужчин по подозрению в вымогательстве. По версии следствия, они несколько лет вымогали у жителя столицы деньги, шантажируя его интимным видео, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП Астаны 13 декабря, полицейские задержали мужчин в возрасте 31 и 46 лет по подозрению в систематическом вымогательстве денег у жителя столицы. По версии следствия, астанчанин с 2019 года платил шантажистам, угрожавшим распространить его интимные фото и видео.

За четыре года мужчина успел отдать вымогателям в общей сложности около 33 млн тенге. Чтобы выполнить требования преступников, он даже сдал в ломбард автомобиль за 10 млн тенге. В полицию астанчанин наконец обратился только в ноябре 2023 года, когда у него в очередной раз начали вымогать деньги.

"Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью задержали двоих мужчин, причастных к вымогательству, их заключили под стражу. При личном досмотре 31-летнего подозреваемого в кармане его куртки обнаружили свертки с наркотическим веществом. Второго фигуранта задержали в Алматы. Установлено, что 46-летний мужчина ранее был осужден за совершение аналогичного преступления", – сообщили в пресс-службе столичного ДП.

Идет досудебное расследование по ст. 194 УК РК ("Вымогательство").

Ранее в Уральске по подозрению в вымогательстве задержали студентов.