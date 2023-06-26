Прогноз от нумеролога: куда лучше инвестировать и кого ждет денежный прорыв в июле

Каким будет предстоящий месяц, куда лучше инвестировать и когда нужно будет экономить, выяснял Zakon.kz. Проверку на точность, стабильность и удачливость прогнозирует в июле нумеролог Виола Эргашова.

Для казахстанцев в предстоящем месяце специалист советует обращать внимания на новые возможности и больше работать. По мнению нумеролога, в июле не ожидается финансового прорыва.

"Впрочем, я бы не сказала, что июль месяц не является месяцем финансового роста. Потому что июль будет больше склонять вас к личным нуждам, стабильности, комфорту, дому и семье. Но если вы в этом месяце уделите внимание обустройству дома, быта, каких-то отношений, то соответственно и финансы у вас запоют романсы. Месяц не легкий, месяц тяжелого труда". Виола Эргашова, нумеролог

По мнению эксперта, предстоящий месяц обещает быть, как и началом хороших возможностей, так и больших искушений. Возможности достичь каких-то неимоверных высот могут затмевать разум людей, говорит нумеролог. Поэтому она в июле не советует казахстанцам поддаваться соблазну легких денег, кредитов и легкой власти. По словам эксперта, могут быть большие финансовые потери, если влезать в долги.

"Если есть какое-то понимание, что вас тянут в какую-то авантюру, нужно остановиться и все тщательно проанализировать. Не надо идти по ложному пути. Но, у большинства людей, в этом месяце возникнет потребность в партнерстве. Июль – очень хорош для налаживания партнерских отношений". Виола Эргашова

Куда инвестировать?

В июле нумеролог также советует инвестировать денежные средства в свое здоровье и сохранять финансы на семейных депозитах.

Для казахстанцев которые планируют открыть свое дело, эксперт советует вкладываться в фитнес-индустрию, салоны красоты и сельское хозяйство. Прибыль обещает быть ошеломительным, утверждает нумеролог.

"По числам лучшие вложения будут 19, 20, 22, 24, 26, 28 июля. В эти дни рекомендую заниматься инвестированием. Какие-то улучшения или же изменения в работе ожидаются 19 и 23 июля. Если человек планировал попросить повышение или перевестись на другое рабочее место, то эти дни идеально подойдут для ваших намерений". Виола Эргашова

Простой подсчет: о чем говорят цифры

Чтобы прогноз был точным, нумеролог рекомендует сделать каждому персональный расчет. Для нумерологического прогноза понадобится только год вашего рождения и честный взгляд на себя. К примеру, если дата рождения –

09 июля, то складываем до однозначного числа = 0+9+0+7=16=1+6=7.

"У тех, у кого получилась цифра 1 – июль открывает перед вами новые двери, дарует вам новый потенциал, ловкость ума, амбиции, лидерские качества. На этой энергии вы можете свернуть горы, достигнуть всего невозможного. Все в июле вам под силу. Главный совет – брат ответственность на себя". Виола Эргашова

Тем, у кого получилась цифра 2 – июль будет интересным, рассказывает эксперт. Им, нумеролог советует наладить партнерские отношения, с людьми и развивать внутреннюю интуицию.

"Совет для тех, у которых получилась цифра 2, если будете следовать своей интуиции, то июль вам принесет хороший доход. Если вы получили какое-то предложение, но при этом ощущаете какое-то сопротивление, то лучше слушайте интуицию, не стоит идти на поводу своей логики и разума". Виола Эргашова

Включить весь свой творческий потенциал, рекомендует нумеролог казахстанцам, у которых вышла цифра 3. Нестандартное мышление поможет достичь финансового прорыва, говорит специалист.

Цифра 4 обозначает, что в июле ожидается профессиональный рост. Нужно будет пройти повышение квалификации, различные курсы и заявить о себе как о специалисте.

Схожий прогноз и у казахстанцев, у которых вышло число 5. Для вас нумеролог советует пройти курсы развития личности. А вот тех, у кого получилась цифра 6 –ждут новые знакомства.

"Шестерке нужно обратить внимание на окружающих, пересмотреть круг общения и искать новых партнеров для расширения своего бизнеса, знаний. Для вас этот месяц дан для поиска новых партнеров". Виола Эргашова

Истинный прорыв ожидается у казахстанцев, у которых вышла цифра 7. Июль – месяц больших достижений у семерок, прогнозирует эксперт. Не бойтесь совершать ошибки и дерзкие поступки. В предстоящем месяце, семерок также ожидаются поездки в зарубежные страны, командировки или же переезд. Благодаря поездке можно будет заработать деньги. У казахстанцев, у которых вышла цифра 8 – июль будет месяцем кармы либо награды.

"Июль для восьмерок станет месяцем подбивания результатов предыдущих действий. Либо карма, либо награда. И, возможно, будут какие-то конфликтные ситуации и судебные процессы. Июль для восьмерок – месяц юридической сферы". Виола Эргашова

По ее словам, меньше всего повезет в июле тем, у кого вышла цифра 9. Для них в предстоящий месяц ожидает быть временем духовных открытий. Для девяток, нумеролог рекомендует в июле не ставить четких планов: они могут не реализоваться. Главное – сделать анализ и меняться, подвела итог в своем прогнозе Виола Эргашова.

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