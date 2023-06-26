Основные правила жертвоприношения на Курбан айт озвучили в ДУМК

Представители Духовного управления мусульман Казахстана 26 июня в СЦК озвучили основные правила жертвоприношения на Курбан айт, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Советник председателя ДУМК Кенжетай Дуйсенбай отметил, что Курбан айт – это великий праздник мусульман, который в этом году начинается 27 июня.

"В этот великий праздник мусульмане собираются в мечети с раннего утра и начинают общую молитву. После молитвы мусульмане совершают свои жертвоприношения", – сказал он.

При этом советник председателя ДУМК указал на важность соблюдения времени совершения жертвоприношения: начинается оно после Курбан айт намаза в первый день Курбан айт и продолжается незадолго до вечерней молитвы третьего дня Курбан айт.

Скот, забитый до праздничной молитвы, не считается жертвой. Нельзя проводить жертвоприношение и с опозданием.

Совершать жертвоприношение может мусульманин, достигший совершеннолетия, находящийся в здравом уме. При этом он не должен быть в пути во время Курбан айт.

"В Шариате нет обязательств, которых человек не может себе позволить. Поэтому человеку не обязательно совершать жертвоприношение, если у него нет необходимых условий для совершения упомянутого выше жертвоприношения, если у него недостаточно денег для достижения суммы нисафа. Но если у человека есть все возможности, то ему желательно принести жертвоприношение", – заявил Кенжетай Дуйсенбай.

Он же добавил, что один человек от своего имени может принести в жертву одну овцу (или барана) или одну козу (или козла). А крупнорогатый скот и верблюд могут быть принесены в жертву как одним человеком, так и от имени семи человек одновременно. Но нельзя, чтобы было больше семи человек.

Начальник отдела пропаганды ДУМК Батыржан Мансуров в свою очередь отметил, что человек, приносящий жертву, должен иметь деньги в размере нисаф сверх основных потребностей. Сумма нисафа составляет 85 граммов золота или денег, равных его стоимости, то есть 1,4 млн тенге.

Он же отметил, что для жертвоприношения подходят овцы и козы, коровы, быки и буйволы, верблюды. Но предпочтительным считается приношение в жертву барана и козла.

"Овцы и козы должны достичь годовалого возраста, крупнорогатый скот – двухлетнего, а верблюды – пятилетнего. Но если ягненок в шестимесячном возрасте наберет вес годовалого, то разрешается его жертвоприношение. Козы должны достичь годовалого возраста", – подчеркнул Батыржан Мансуров.

Также спикер перечислил недостатки, которые недопустимы при выборе жертвенного животного:

слепота на один или оба глаза;

хромота, не позволяющая животному самостоятельно дойти до места забоя;

оба или одно ухо отрезано полностью до основания;

отсутствует большинство зубов;

отсутствие (отпадение) сосков на вымени;

сломаны рога или один рог до основания;

крайнее истощение и слабость животного;

врожденное отсутствие уха или хвоста.

"Нельзя мучить жертвенное животное, нельзя точить на его глазах ножи, место заколки должно быть чистым. Нельзя продавать мясо жертвенного животного, можно раздать его", – рекомендовал Батыржан Мансуров.

23 июня журналисты Zakon.kz посчитали, во сколько обойдется празднование Курбан айта казахстанцам.