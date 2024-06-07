Будет ли выходным 17 июня? Заявление ДУМК и пояснение Минтруда по Курбан айту

Сегодня, 7 июня 2024 года, Духовное управление мусульман Казахстана (ДУМК) сделало важное заявление по поводу Курбан айта, сообщает Zakon.kz.

В ДУМК уточнили, что сегодня начался месяц зуль-хиджа по хиджре, то есть день Арафа в этом году приходится на 15 июня, а 16 июня – первый день праздника Курбан Айт.

"В исламе святые дни, ночи и месяцы определяются по лунному календарю. Такой год рассчитывается по смене фаз Луны. Новый месяц начинается с появлением новой луны (хилал). Лунный месяц иногда составляет 29 или 30 дней... Так как 6 июня 2024 года началось новолуние, то месяц зуль-хиджа в этом году начинается 7 июня, а день Арафы выпадет на 15 июня, следовательно, Курбан айт начинается 16 июня", – следует из заявления Духовного управления мусульман Казахстана.

В связи с тем, что до сегодняшнего дня казахстанцы считали 17 июня выходным днем, мы решили обратиться за разъяснением в Министерство труда и социальной защиты населения РК.

"Когда составлялся календарь праздничных и выходных дней на 2024 год, ДУМК официально нам сообщил, что Курбан айт будет 17 июня. В связи с тем, что это рабочий день, планировалось сделать его выходным. Сейчас ДУМК заявил, что Курбан айт выпадает на 16 июня. Религиозные праздники, которые выпадают на выходные дни, не подлежат переносу. Поэтому переноса не будет, так как это и так выходной день", – объяснили в пресс-службе Минтруда корреспонденту Zakon.kz.

Ранее сообщалось, что, согласно календарю, в 2024 году Курбан айт выпадает на понедельник, 17 июня, и этот день является выходным.

Напомним, что Курбан айт отмечается через 70 дней после праздника Ураза-байрам, в 10-й день месяца Зуль-хиджа, в память жертвоприношения Ибрахима, почитаемого в исламе пророком.