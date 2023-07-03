Даурен Абаев назначен послом Казахстана в России

Назначен новый посол Казахстана в России. Им стал Даурен Абаев, который с марта 2023 года занимал должность заместителя генерального секретаря СНГ, сообщает Zakon.kz.

"Указом главы государства Абаев Даурен Аскербекович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Российской Федерации", – говорится в сообщении Акорды.

С 29 января 2020 года должность чрезвычайного и полномочного посла РК в РФ занимал Ермек Кошербаев, который 16 июня 2023 года указом президента был назначен акимом ВКО.

Даурен Абаев родился 18 апреля 1979 года в Алматинской области. Окончил в 2001 году Казахский национальный университет им. аль-Фараби по специальности "Международное право", в 2006 году – Лейденский университет, в 2014 году – Евразийский гуманитарный институт.

Трудовую деятельность начал в 2001 году с должности референта Министерства иностранных дел РК и до августа 2003 года работал атташе, третьим секретарем МИД РК. После работал третьим секретарем посольства РК в Азербайджане (2003); вторым секретарем, временным поверенным в делах РК в Нидерландах (2003-2007); начальник отдела пресс-службы МИД РК (2007); экспертом, консультантом протокола президента РК (12.2007-12.2008); зампресс-секретаря президента РК (12.2008-10.2009); госинспектором Администрации президента РК (10.2009-10.2011).

В разные годы занимал должности: пресс-секретаря президента РК (10.2011-05.2016), советника президента РК (07.2013-05.2016), министра информации и коммуникаций РК (06.05.2016, переназначен 13.09.2016-25.02.2019), министра информации и общественного развития РК (25.02.2019-04.05.2020), первого замруководителя Администрации президента РК (04.05.2020-11.01.2021), министра культуры и спорта РК (11.01.2022-04.01.2023).

В марте 2023 года Даурен Абаев был назначен заместителем генерального секретаря Содружества Независимых Государств.