Токаев назначил нового посла в Швеции

Назначен новый посол Казахстана в Швеции. Им стал Олжас Сулейменов, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий указ подписал президент Касым-Жомарт Токаев.

"Указом главы государства Сулейменов Олжас Мухамедгалымович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Королевстве Швеция", – говорится в документе, опубликованном на сайте Акорды 6 сентября 2024 года.

Другим указом президента Нуртаев Сергей Нуртаевич освобожден от должностей:

чрезвычайного и полномочного посла РК в Королевстве Швеция (был назначен в феврале 2021 года),

чрезвычайного и полномочного посла РК в Королевстве Дания (с июля 2021-го) по совместительству.

Олжас Сулейменов родился 2 июля 1980 года в Павлодаре. В 2002 году с отличием окончил Алматинский государственный университет им. Абая. В 2011 году по международной программе "Болашак" получил степень магистра в Университете Nottingham в Великобритании. Имеет дипломатический ранг советника I класса. Владеет английским и испанским языками.

Свою дипломатическую карьеру начал в 2002 году с должности специалиста Департамента консульской службы Министерства иностранных дел РК. С 2003 по 2004 год занимал должность атташе Департамента Европы и Америки, а в период с 2004 по 2005 год работал атташе, а затем третьим секретарем Канцелярии министра иностранных дел РК.

В 2008-2011 годах занимал должность помощника руководителя аппарата Сената Парламента РК, с 2011 по 2012 год – главного консультанта Отдела межпарламентских связей и международного сотрудничества аппарата Сената Парламента РК. С 2012 по 2013 год занимал должность консультанта Центра стратегических разработок и анализа Администрации президента РК, а с 2013 по 2015 год работал заместителем заведующего Отделом внешних связей и протокола канцелярии премьер-министра РК. С 2015 по 2020 год работал в посольстве РК в Испании на должностях советника и советника-посланника. В 2020-2022 годах занимал должность заместителя директора Департамента Америки МИД РК.

До назначения послом Казахстана в Швеции, с марта 2022 года, был директором Департамента Европы МИД РК.

Также Касым-Жомарт Токаев сменил посла в Нидерландах.