Подозреваемого в двойном убийстве разыскивает полиция Алматинской области

Гражданин Республики Таджикистан подозревается в убийстве двух человек в Алматинской области. Полиция разыскивает Хуршеда Рашитова, сообщает Zakon.kz.

2б июня 2023 года около 00:50 в дежурную часть УП Карасайского района поступило сообщение от местной жительницы. Она обнаружила у себя дома два мужских трупа с множественными колото-резанными ножевыми ранениями.

Полиция распространила ориентировку на подозреваемого:

Хуршед Абдухалилович Рашитов 1980 г.р., гражданин Республики Таджикистан, Временно проживающий по адресу: Алматинская область, Карасайский район, с.Шамалган, ул.Суерли дом № 48 "А".

Описание: Худощавого телосложения, рост 170-175 см., лицо овальное, волос черный, короткий, на голове имеется залысина, глаза карие, брови густые, нос прямой средний, губы тонкие. Особые приметы шрам после операции аппендицит и на спине от раны.

Был одет: кепка черного цвета, тенниска синего цвета, джинсовые брюки синего цвета, сандалии черного цвета.

"По данному факту учитывая достаточные данные, указывающие на признаки уголовного правонарушения, предусмотренного ст.99 ч.2 п.1 УК РК начато дело досудебного расследования зарегистрированное в ЕРДР №231952031002129".

Ранее стало известно, что подозреваемому в убийстве женщины в Алматы продлили срок ареста.