Двойное убийство в Талдыкоргане: подозреваемый объявлен в розыск

8 января 2024 года в пресс-службе полиции Жетысуской области заявили Zakon.kz, что подозреваемый в жестоком убийстве двух человек в Талдыкоргане объявлен в розыск.

В распространяемом сообщении сказано, что полиция области разыскивает Игоря Балана, 1980 года рождения.

"Мужчину подозревают в совершении особо тяжкого преступления (убийство), зарегистрированного 5 января 2024 года в Талдыкоргане". Пресс-служба полиции Жетысуской области

Также названы особые приметы: на шеи слева имеется татуировка в виде "скорпиона", на одной из рук отсутствует палец.

"Всем, кто владеет информацией о местонахождении разыскиваемого, просим незамедлительно сообщить в полицию по телефонам: (8-7282) 60-80-66, (8-747-431-31-33, 8-778-654-86-86) либо "102". Пресс-служба полиции Жетысуской области

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