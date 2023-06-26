Убил и отрезал голову: подозреваемому продлили срок ареста

Специализированный межрайонный следственный суд Алматы удовлетворило и санкционировало продление срока содержания под стражей в отношении И. до 15 июля 2023 года, сообщает Zakon.kz.

В апреле в Алматы задержали подозреваемого в убийстве женщины, чье обезглавленное тело нашли в парке.

Следственно-оперативная группа произвела осмотр места происшествия. Позже стало известно, что пакет с головой мужчина принес в магазин и скрылся.

Полицейские установили, что подозреваемый И. был знаком с потерпевшей несколько дней, а преступление совершил в ходе ссоры.