Крупную партию наркотиков изъяли на границе Казахстана с Россией
Фото: gov.kz
Комитетом национальной безопасности Казахстана пресечен канал контрабанды крупной партии наркотиков, сообщает Zakon.kz.
"18 января 2024 года в ходе рейдовых мероприятий при попытке пересечения казахстанско-российской границы в грузовом автотранспорте обнаружили и изъяли около 100 кг наркотических средств, сокрытых в товарах народного потребления", – сообщили в пресс-службе КНБ.
По данному факту проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 УК РК.
Ранее в Казахстане только за вторую декаду декабря 2023 года изъяли более 150 килограмм различных наркотических средств.
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