Военнослужащего, стрелявшего в людей во время январских событий, приговорили к 7 годам
Судом установлено, что 8 января 2022 года в городе Талдыкорган подсудимый выстрелил в автомобиль Toyota Corolla, когда ее водитель продолжил движение, несмотря на требование остановиться. В результате был причинен тяжкий вред здоровью двум лицам, повлекший их смерть.
Вина подсудимого доказана собранными по делу доказательствами: показаниями потерпевших, свидетелей, заключениями судебно-баллистической, судебно-медицинской экспертиз и вещественными доказательствами.
Прокурор просил назначить наказание подсудимому Е. 7 лет лишения свободы. Подсудимый вину не признал.
"Содеянное Е., относится к категории тяжких преступлений и за их совершение предусмотрено наказание от 5 до 7 лет лишения свободы. При назначении наказания суд не установил смягчающих уголовную ответственность и наказание обстоятельств. Отягчающими обстоятельствами признал совершение преступления в условиях чрезвычайного положения, нарушение принятой им присяги". Пресс-служба Военного суда Алматинского гарнизона
С учетом характера и степени общественной опасности, совершенного преступления Е. окончательно назначено наказание в виде семи лет лишения свободы.
В пользу потерпевшей стороны взыскан моральный вред в размере 7 млн тенге.
Приговор в законную силу не вступил.
Ранее в Алматы внесли приговор семерым сотрудникам изолятора временного содержания, за избиение мужчины до смерти во время январских беспорядков.