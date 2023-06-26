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Военнослужащего, стрелявшего в людей во время январских событий, приговорили к 7 годам

Военнослужащего, стрелявшего в людей во время январских событий, приговорили к 7 годам Фото: freepik
Военный суд Алматинского гарнизона рассмотрел уголовное дело в отношении военнослужащего Е., преданного суду за превышение власти с применением оружия, сообщает Zakon.kz.

Судом установлено, что 8 января 2022 года в городе Талдыкорган подсудимый выстрелил в автомобиль Toyota Corolla, когда ее водитель продолжил движение, несмотря на требование остановиться. В результате был причинен тяжкий вред здоровью двум лицам, повлекший их смерть.

Вина подсудимого доказана собранными по делу доказательствами: показаниями потерпевших, свидетелей, заключениями судебно-баллистической, судебно-медицинской экспертиз и вещественными доказательствами.

Прокурор просил назначить наказание подсудимому Е. 7 лет лишения свободы. Подсудимый вину не признал.

"Содеянное Е., относится к категории тяжких преступлений и за их совершение предусмотрено наказание от 5 до 7 лет лишения свободы. При назначении наказания суд не установил смягчающих уголовную ответственность и наказание обстоятельств. Отягчающими обстоятельствами признал совершение преступления в условиях чрезвычайного положения, нарушение принятой им присяги". Пресс-служба Военного суда Алматинского гарнизона

С учетом характера и степени общественной опасности, совершенного преступления Е. окончательно назначено наказание в виде семи лет лишения свободы.

В пользу потерпевшей стороны взыскан моральный вред в размере 7 млн тенге.

Приговор в законную силу не вступил.

Ранее в Алматы внесли приговор семерым сотрудникам изолятора временного содержания, за избиение мужчины до смерти во время январских беспорядков.

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