Жителя Алматинской области подозревают в хранении оружия, похищенного во время январских беспорядков

У жителя Алматинской области изъяли оружие. По предварительной версии, он его похитил во время январских беспорядков, сообщает Zakon.kz.

Оперативная информация в отношении неизвестного, хранящего огнестрельное оружие и боеприпасы к нему, поступила в ДП Алматинской области 26 июня.

"В ходе оперативно-розыскных работ сотрудниками УБОП ДП Алматинской области подозреваемое лицо было установлено и задержано. Проведенными следственными мероприятиями вблизи п. Ардала Талгарского района обнаружено и изъято четыре различных калибров единиц оружия. Указанный факт зарегистрирован в полиции по признакам ст. 287 ч.3 УК РК (незаконное хранение оружия)". Начальник ДП Алматинской области, полковник полиции Бауржан Аленов

В настоящее время назначены все необходимые экспертные исследования и проводятся следственные действия. Задержанный водворен в ИВС.

Ранее военнослужащего, стрелявшего в людей во время январских событий, приговорили к 7 годам.