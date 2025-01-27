В Алматы и других городах Казахстана полиция изъяла оружие, похищенное в дни январских беспорядков

За последние два года подразделениями по борьбе с организованной преступностью из незаконного оборота изъято оружие, в том числе похищенное во время январских событий, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы МВД Алматы, УБОП ДП Алматы совместно с сотрудниками следственного изолятора города в Турксибском районе обнаружен схрон, где изъято три обреза, три пистолета, четыре гранаты и около 50 патронов, а также карабин, похищенный из оружейного магазина в ходе январских событий. Аналогичные совместные оперативные мероприятия УБОП и ДУИС проведены в Таразе, где найден схрон с двумя обрезами и боевым арбалетом, также похищенным во время январских беспорядков.

В Актобе оперативники УБОП и учреждения УИС на территории садоводческого общества изъяли винтовку ТОЗ с 56 патронами и гранату Ф-1. В Алматинской области обнаружены два ружья, граната РГД-5 и 20 патронов автомата Калашникова, а также два пистолета Макарова, которые значатся похищенными в ходе январских событий.

Фото: пресс-служба МВД РК

В Талдыкоргане оперативниками УБОП в ходе реализации поступившей информации у местного жителя из автомобиля изъято пять травматических пистолетов.

"Всего за последние два года подразделениями по борьбе с организованной преступностью из незаконного оборота изъято более одной тысячи единиц оружия, в том числе 130 похищенных во время январских событий. Работа в данном направлении находится на особом контроле Министерства внутренних дел", – отметил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.

Также в одном из крупных бизнес-центров Алматы интернет-мошенники обустроили офис.