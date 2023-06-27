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Парламент Армении принял закон о службе женщин в армии

Парламент Армении принял закон о службе женщин в армии Фото: mil.am
Парламент Армении принял закон о системе призыва женщин на военную службу на добровольной основе, сообщает Zakon.kz.

Как передает РИА Новости, за принятие соответствующего законопроекта проголосовали 64 депутата из 107.

По словам министра обороны Армении Сурена Папикяна, заявление для прохождения обязательной шестимесячной службы могут подать женщины в возрасте от 18 до 27 лет, до 1 марта и до 1 сентября каждого года. Кроме того, согласно проекту закона, женщины могут отказаться от службы до дня призыва.

Нести полугодовую службу они будут в учебной части, для этого формируется женский батальон. После истечения шестимесячного срока женщины смогут перейти к пятилетней контрактной службе.

Ранее секретарь Совета безопасности Армении заявил, что участие Еревана в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) создает "определенные проблемы" для страны.

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