Парламент Армении принял закон о службе женщин в армии
Как передает РИА Новости, за принятие соответствующего законопроекта проголосовали 64 депутата из 107.
По словам министра обороны Армении Сурена Папикяна, заявление для прохождения обязательной шестимесячной службы могут подать женщины в возрасте от 18 до 27 лет, до 1 марта и до 1 сентября каждого года. Кроме того, согласно проекту закона, женщины могут отказаться от службы до дня призыва.
Нести полугодовую службу они будут в учебной части, для этого формируется женский батальон. После истечения шестимесячного срока женщины смогут перейти к пятилетней контрактной службе.
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