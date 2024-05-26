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В Великобритании могут вернуть срочную службу в армии

, фото - Новости Zakon.kz от 26.05.2024 09:25
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что королевство вернется к практике призыва на военную службу в случае победы Консервативной партии на выборах в парламент 4 июля, сообщает Zakon.kz.

В соответствии с планом, обнародованным премьер-министром в статье для The Mail on Sunday, выпускники школ будут обязаны провести год на постоянной службе в вооруженных силах или волонтерстве в таких организациях, как полиция или Национальная служба здравоохранения.

Этот шокирующий шаг, созданный по образцу систем, уже действующих по всей Европе, скорее всего, разделит мнение, но также придаст импульс первой полной неделе избирательной кампании.

Британский премьер заявил, что "обновленная схема предоставит возможности, которые изменят жизнь нашей молодежи".

Также он намекнул, что отправит служит своих детей.

"Как отец, я с нетерпением жду, когда две мои дочери пройдут национальную службу: я думаю, они сочтут это полезным опытом", – сказал Сунак.

Также он оперировал тем, что быть ​​британцем — "это больше, чем просто стоять в очереди на паспортном контроле".

Идея привлечения выпускников школ к участию в этой схеме, вероятно, окажется самым спорным элементом – хотя отмечается, что только 10 процентов 18-летних, как ожидается, воспользуются вариантом полной военной комиссии на 12-месячный период, остальные будут работать только одни выходные в месяц.

Если консерваторы будут переизбраны, будет создана Королевская комиссия для окончательного согласования деталей, и схема вступит в силу в сентябре следующего года.

Досрочные выборы в парламент Великобритании назначены на 4 июля 2024 года. Премьер Риши Сунак 22 мая сообщил, что получил санкцию короля Чарльза III распустить парламент. 

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