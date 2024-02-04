Врач назвала пять способов снизить риск инфаркта миокарда
Фото: freepik
Российский врач Ирина Баранова рассказала, как уберечь сердце от изнашивания и инфаркта миокарда, сообщает Zakon.kz.
Баранова в своем Telegram-канале напомнила, что на долю смертей от сердечно-сосудистых катастроф приходится около трети всех смертей в мире, и назвала 5 способов снизить риск инфаркта.
Что же наконец пора сделать?
1. Бросить курить.
- Никотин и смолы, попадающие сначала в дыхательные пути курильщиков, а потом и в систему кровообращения, в два раза увеличивают риск гибели участка сердечной мышцы.
- Речь идет не только о сигаретах, но и о кальянах, вейпах, устройствах для нагревания табака.
2. Увеличить физическую активность.
Это самая важная часть профилактики инфаркта миокарда, которая доступна каждому.
- Ходить не менее 10 000 шагов каждый день.
- Если у вас сидячая или стоячая работа, обязательно делать физкультурные паузы.
- Интенсивная тренировка в спортзале после сидячего рабочего дня не заменит физкультурные паузы.
3. Контролировать артериальное давление.
- Давление выше 140/90 мм рт. ст. повышает риск смерти инфаркта миокарда почти вдвое.
- Нормальное артериальное давление для любого человека, независимо от его возраста, составляет 120/80 мм рт. ст.
4. Контролировать уровень гомоцистеина, глюкозы и инсулина в крови.
- Для профилактики инфаркта, а также тяжелых осложнений сахарного диабета, важно поддерживать уровень глюкозы в пределах нормы: от 3,3 до 5,5 ммоль/л.
- Глюкоза, как и инсулин, обладает мощным повреждающим действием на стенки сосудов.
- Для контроля гомоцистеина необходимо обеспечить организм витаминами группы В и наладить метаболические процессы.
5. Обеспечивать нормальные показатели всех видов холестерина.
Для этого:
- нормализовать питание;
- обеспечить организм полиненасыщенными жирными кислотами;
- минимизировать трансжиры и промышленные продукты;
- наладить работу печени, именно она синтезирует холестерин;
- увеличить количество растительной клетчатки;
- восполнить все дефициты.
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