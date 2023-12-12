Саткалиев об отопительном сезоне: Ни одна из ситуаций не аварийная

На заседании правительства 12 декабря министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев рассказал о текущей ситуации на энергообъектах, где случились "технологические нарушения", сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как напомнил глава ведомства, с прошлой недели, когда в Казахстан пришли холода, на энергоисточниках и тепловых сетях произошел ряд технологических нарушений.

"В рамках компетенции Министерства энергетики технологические нарушения отмечены только на Риддер ТЭЦ, ГРЭС-1 ТОО "Bassel Group LLS" города Темиртау и Экибастузской ТЭЦ. По указанным ТЭЦ температурный режим восстановили в полном объеме. Кроме того, согласно классификации технологических нарушений, ни одна из указанных ситуаций не подпадает под (определение. – Прим. ред.) аварии". Алмасадам Саткалиев

По словам министра, технологические нарушения на тепловых сетях в Степногорске, Балхаше, Актау и Кокшетау ликвидировали в нормативные сроки.

"В настоящее время все потребители подключены. Максимум потребления электрической мощности в январе 2024 года ожидается на уровне 17 тыс. МВт при собственной генерации 16,5 тыс. МВт". Алмасадам Саткалиев

Ранее пресс-служба Минэнерго РК отреагировала на инциденты, связанные с теплоснабжением в Экибастузе, Балхаше и Актау. В пресс-службе отметили, что в текущем году для обеспечения стабильного теплоснабжения на всех энергоисточниках страны выполнили беспрецедентно большой объем работ. Благодаря этому удалось избежать глобальных аварий с массовыми ограничениями теплоснабжения.