Саудовская Аравия впервые примет клубный чемпионат мира по футболу

Мировое клубное первенство по футболу в 2023 году пройдет в городе Джидда. Такое постановление было принято после визита делегации FIFA в Саудовскую Аравию во главе с ее президентом Джанни Инфантино, сообщает Zakon.kz.

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Как передает пресс-служба Международной федерации футбола (FIFA), делегация посетила две арены, где планируется проведение будущего турнира. Это стадион "Спорт Сити" имени короля Абдаллы и стадион имени принца Абдаллы аль Фейсала, включая жилые и тренировочные помещения.



Матчи КЧМ-2023 пройдут с 12 по 22 декабря. Саудовская Аравия впервые в своей истории примет данные соревнования.





Фото: Instagram/gianni_infantino

В этом году на соревнования приедут 7 команд из всех континентов. Европу будет представлять английский "Манчестер Сити", победитель Лигу чемпионов. Честь Азии будут защищать японский "Урава Ред Даймондс", египетский "Аль-Ахли" и "Аль-Иттихад" из Саудовской Аравии.

В списке претендентов на трофей КЧМ-2023 также есть "Леон" (Мексика) и новозеландский "Окленд Сити". Не определен только участник от Южноамериканской конфедерации футбола – победитель Кубка Либертадорес.

Действующим победителем данного турнира является мадридский "Реал", который завоевал трофей в начале нынешнего года.

