Карабаев об отмене программы льготного автокредитования: Считаю это единственным правильным решением

Министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев заявил, что считает замену программы льготного автокредитования физлиц на кредитование общественного транспорта, единственным правильным решением, сообщает Zakon.kz.

Он комментировал этот вопрос в кулуарах правительства 27 июня.

"Я считаю это единственным правильным решением. С автобусами револьверный механизм будет работать. В целом 10 545 у нас автобусов, износ 46%. Ежегодно нужно обновлять автобусный парк от 1500 до 2000 тысяч". Марат Карабаев

Он заверил, что автобусы будут распределяться равномерно по всем регионам.

"Согласно заявкам. Сейчас поступили от Кызылординской области, Астаны, Алматы. Примерный срок с учетом того, что заявки уже поступили, в пределах двух месяцев". Марат Карабаев

20 июня министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев заявил, что средства, которые накопили на льготное автокредитование, могут перенаправить на кредитование общественного автотранспорта. По его словам, в ряде регионов представители местных исполнительных органов поднимают вопрос кредитования автопарка. Общественным транспортом ежедневно пользуются 9,3 млн казахстанцев.