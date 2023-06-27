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Специальный статус для "цифровых кочевников" предложили ввести в Казахстане

Ввести в Казахстане статус цифрового кочевника предложил депутат Фото: pxhere
Депутат Мажилиса Павел Казанцев на пленарном заседании 27 июня предложил ввести в Казахстане специальный статус для "цифровых кочевников" по примеру других стран, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Депутат Павел Казанцев отметил, что так называемые "цифровые кочевники" – это люди, которые работают удаленно, используя цифровые технологии для выполнения профессиональных обязанностей. При этом они не живут в родной стране и ведут мобильный образ жизни.

По словам парламентария, многие государства стараются привлечь "цифровых кочевников" с помощью специальных виз.

"На сегодня 35 стран мира предоставляют такие визы. То есть это уже мировой тренд. Например, в Кыргызстане статус "цифровой кочевник" нормативно оформлен в 2022 году. Статус позволяет гражданам Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Молдовы и России находиться в Кыргызской Республике без регистрации по месту пребывания и наличия разрешительных документов для осуществления трудовой деятельности и облегчает взаимодействие с государственными органами. За полгода статус "цифровой кочевник" получили больше тысячи IT-специалистов и бизнесменов", – подчеркнул мажилисмен.

В Казахстане же, отметил Павел Казанцев, для оформления разрешения на временное проживание прибывшим на работу необходимо трудоустроиться на казахстанское предприятие.

"Но особенность "цифровых кочевников" в том и состоит, что они получают доход за пределами страны своего постоянного пребывания. Это выгодно для экономики страны: специалисты не отбирают рабочие места у местных жителей, но тратят деньги в этой стране на аренду жилья, коммунальные услуги, питание и развлечения, транспорт. То есть являются полноценными участниками потребительской экономики", – пояснил депутат. 

Павел Казанцев попросил правительство рассмотреть возможность законодательно ввести специальный статус для "цифровых кочевников" в Казахстане.

В сентябре 2022 года президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на технологическом форуме Digital Bridge, сообщил, что Казахстан нуждается в IT-специалистах. Глава государства поручил к 2025 году подготовить не менее 100 тысяч высококвалифицированных работников в этой сфере.

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Мажилис Парламента РК Казанцев Павел Казахстан
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