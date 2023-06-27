В отношении Евгения Пригожина прекратили уголовное дело

27 июня следственный орган вынес постановление о прекращении уголовного дела в отношении главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, сообщает Zakon.kz.

В Центре общественных связей ФСБ России сообщили о прекращении уголовного дела.

"В ходе расследования уголовного дела, возбужденного следственным управлением ФСБ РФ 23 июня по факту вооруженного мятежа, установлено, что его участники 24 июня прекратили действия, непосредственно направленное на совершение преступления. С учетом этого и иных имеющих значение для расследования обстоятельств следственным органом 27 июня вынесено постановление о прекращении уголовного дела". ЦОС ФСБ

Ранее во время военного мятежа в ЦОС ФСБ призвали бойцов ЧВК "не совершать ошибки, не выполнять преступные и предательские приказы Пригожина и принять меры к его задержанию". После того, как силы ЧВК прекратили наступление на Москву, стало известно о возможном прекращении уголовного дела в отношении его главы.