В Санкт-Петербурге простились с Евгением Пригожиным

Прощание с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным состоялось в закрытом формате по просьбе родственников, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе главы ЧВК заявили, что "все желающие проститься могут посетить Пороховское кладбище", расположенное в Санкт-Петербурге.

Отмечается, что Пригожина похоронили рядом с его отцом.





23 августа под Тверской областью разбился бизнес-джет, принадлежащий главе ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину. 26 августа тела всех погибших и бортовые самописцы нашли на месте крушения. 25 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал абсолютной ложью заявления Запада о том, что за гибелью Пригожина может стоять Кремль. 27 августа Следственный комитет РФ подтвердил гибель Пригожина.

