Пятилетний мальчик утонул в арыке в Туркестанской области

Сутки искали пропавшего пятилетнего мальчика в Туркестанской области. 17 марта его тело обнаружили в арыке, сообщает Zakon.kz.

По информации МЧС, 16 марта поступила информация о том, что в селе Биртилек Туркестанской области мальчик 2019 года рождения в 15:00 вышел из дома и не вернулся.

"По словам очевидца, в оросительном канале обнаружили обувь. Сегодня в 16:40 поисковой группой тело пропавшего обнаружено и извлечено из воды в 2 км от дома", – говорится в сообщении.

Отмечается, что мальчика искали 93 человека и четыре единицы техники.

Ранее сообщалось о другом случае. 3 февраля 2024 года мужчина утонул вместе с машиной на водоеме в Карагандинской области.