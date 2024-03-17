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Пятилетний мальчик утонул в арыке в Туркестанской области

Пятилетний мальчик утонул в арыке в Туркестанской области, фото - Новости Zakon.kz от 17.03.2024 18:26 Фото: Zakon.kz
Сутки искали пропавшего пятилетнего мальчика в Туркестанской области. 17 марта его тело обнаружили в арыке, сообщает Zakon.kz.

По информации МЧС, 16 марта поступила информация о том, что в селе Биртилек Туркестанской области мальчик 2019 года рождения в 15:00 вышел из дома и не вернулся.

"По словам очевидца, в оросительном канале обнаружили обувь. Сегодня в 16:40 поисковой группой тело пропавшего обнаружено и извлечено из воды в 2 км от дома", – говорится в сообщении.

Отмечается, что мальчика искали 93 человека и четыре единицы техники.

Ранее сообщалось о другом случае. 3 февраля 2024 года мужчина утонул вместе с машиной на водоеме в Карагандинской области. 

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