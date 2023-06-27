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Переодетый Мейрамбек Беспаев разыграл алматинцев

Мейрамбек Беспаев пранк Алматы домбра Фото: Instagram/m_besbaev
Один из самых талантливых артистов Казахстана Мейрамбек Беспаев, изменившись до неузнаваемости, устроил пранк на Арбате в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Заслуженный деятель Казахстана Сакен Майгазиев опубликовал ролик с участием своего коллеги на странице в Instagram 27 июня 2023 года.

На опубликованных кадрах Беспаев изменил внешность, использовав бороду, парик и бейсболку. Прогулявшись по Арбату, артист обратился к уличному музыканту, попросив у него домбру. После чего исполнил кюй под аплодисменты собравшихся зрителей.

По завершению Беспаев снял парик и накладную бороду. Очевидцы узнали в нем известного солиста вокального инструментального ансамбля "Муз Арт".

Кроме того, Беспаев обратился к собравшимся.

"Я рад всех видеть. Приглашаю вас на мероприятие, посвященное празднованию Дня домбры. Оно состоится 2 июля на площади Абая перед Дворцом Республики", – заявил он.

День домбры ежегодно отмечают в Казахстане с 2018 года. Праздник был учрежден указом Нурсултана Назарбаева.

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27 мая 2022 года Касым-Жомарт Токаев направил благодарственное письмо заслуженному деятелю культуры Айтжану Токтагану, который провел масштабный урок домбры.

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