Переодетый Мейрамбек Беспаев разыграл алматинцев
Заслуженный деятель Казахстана Сакен Майгазиев опубликовал ролик с участием своего коллеги на странице в Instagram 27 июня 2023 года.
На опубликованных кадрах Беспаев изменил внешность, использовав бороду, парик и бейсболку. Прогулявшись по Арбату, артист обратился к уличному музыканту, попросив у него домбру. После чего исполнил кюй под аплодисменты собравшихся зрителей.
По завершению Беспаев снял парик и накладную бороду. Очевидцы узнали в нем известного солиста вокального инструментального ансамбля "Муз Арт".
Кроме того, Беспаев обратился к собравшимся.
"Я рад всех видеть. Приглашаю вас на мероприятие, посвященное празднованию Дня домбры. Оно состоится 2 июля на площади Абая перед Дворцом Республики", – заявил он.
День домбры ежегодно отмечают в Казахстане с 2018 года. Праздник был учрежден указом Нурсултана Назарбаева.
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