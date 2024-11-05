Мейрамбек Беспаев похвалил молодого супруга Ерке Есмахан
Фото: Instagram/m_besbaev, Instagram/raimusican
3 ноября 2024 года в Алматы состоялся сольный концерт казахстанского артиста Раймбека Бактыгереева, более известного как RaiM. Среди именитых гостей и приглашенных звезд был солист группы "МузАрт" Мейрамбек Беспаев, сообщает Zakon.kz.
Беспаев решил поддержать своего коллегу не только на сцене, но и оставил пост для молодого супруга певицы Ерке Есмахан, назвав его талантливым артистом. Также он заявил, что концерт прошел на высоком уровне.
В описании к опубликованному видео с прошедшего мероприятия Беспаев подчеркнул, что невозможно передать словами атмосферу концерта.
"Молодец, RaiM. Если у человека хорошая аура, то и результат в работе не заставит себя ждать. Если наш дуэт понравился зрителям, то это плоды твоих чистых намерений и светлой души", – написал он.
Сам RaiM также делился кадрами с выступления.
Ерке Есмахан не осталась в стороне и опубликовала кадры с сольного концерта своего супруга.
Выступление артистов вызвало восторг у подписчиков, они даже сравнили казахстанскую пару с семейным тандемом – российского рэпера Мота и его жены Марии Мельниковой.
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