Мейрамбек Беспаев похвалил молодого супруга Ерке Есмахан

3 ноября 2024 года в Алматы состоялся сольный концерт казахстанского артиста Раймбека Бактыгереева, более известного как RaiM. Среди именитых гостей и приглашенных звезд был солист группы "МузАрт" Мейрамбек Беспаев, сообщает Zakon.kz.

Беспаев решил поддержать своего коллегу не только на сцене, но и оставил пост для молодого супруга певицы Ерке Есмахан, назвав его талантливым артистом. Также он заявил, что концерт прошел на высоком уровне.

В описании к опубликованному видео с прошедшего мероприятия Беспаев подчеркнул, что невозможно передать словами атмосферу концерта.

"Молодец, RaiM. Если у человека хорошая аура, то и результат в работе не заставит себя ждать. Если наш дуэт понравился зрителям, то это плоды твоих чистых намерений и светлой души", – написал он.

Сам RaiM также делился кадрами с выступления.

Ерке Есмахан не осталась в стороне и опубликовала кадры с сольного концерта своего супруга.

Выступление артистов вызвало восторг у подписчиков, они даже сравнили казахстанскую пару с семейным тандемом – российского рэпера Мота и его жены Марии Мельниковой.