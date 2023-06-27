Холодную воду частично отключат в трех районах Алматы

В связи с плановыми работами на сетях водоснабжения ряд районов Алматы – Бостандыкский, Медеуский, Турксибский – временно отключат от холодной воды, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в ГКП "Алматы су", 30 июня с 9:00 до 18:00 подача холодной воды будет прекращена в жилые дома и иные здания, расположенные в контуре улиц аль-Фараби – Казыбаева – Ганди – Назарбаева, жилые комплексы "Жеруйык", "Нурлы Тан".



"В период производства работ ожидается понижение давления воды и сбое в подаче воды по улицам Чайкина, Митина, Рубенштейна, Елибекова, пр. Достык 308, в мкр. Самал-1, 2, ЖК "Достык Резидентс", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что 1 июля с 9:00 до 20:00 от холодной воды временно отключат частные жилые дома, расположенных в мкр. Жас Канат, западнее ул. Баймагамбетова.

В ГКП "Алматы су" приносят извинения за временные неудобства.

Телефон для справок: 274-66-66.

Ранее сообщалось, что 27 июня 2023 года в Жетысуском районе Алматы локально отключат холодную воду в связи с плановыми работами на сетях водоснабжения.