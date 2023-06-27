Қаз
#Ситуация в Украине #Мятеж ЧВК "Вагнер" в России #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Опубликован список государственных образовательных грантов

Опубликован список государственных образовательных грантов Фото: freepik
Министерство науки и высшего образования РК 27 июня опубликовало список государственных образовательных грантов, сообщает Zakon.kz.

В этом году выделено 88 тысяч грантов для обучения в вузах, сообщили в пресс-службе министерства.

С полным списком распределения образовательных грантов на 2023-2024 учебный год можно ознакомиться по следующим ссылкам:

Бакалавриат 

Магистратура 

Докторантура

Больше всего грантов получили группы образовательных программ "Инженерные, обрабатывающие, строительные отрасли" (18 744), следом идут "Педагогические науки" (12 560), "Информационно-коммуникационные технологии" (10 103), "Естественные науки, математика и статистика" (7 388).

"Кроме того, для поступающих по программе "Серпін" выделили 3 653 грантов. Всего для поступления в бакалавриат в 2023-2024 учебном году выделено около 73 тысяч грантов", – сообщили в министерстве.

В январе в Казахстане изменили правила присуждения образовательных грантов.

Читайте также

Где в Алматы можно совершить обряд жертвоприношения на Курбан айт

Холодную воду частично отключат в трех районах Алматы

Никита Дробны
Министерство науки и высшего образования РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
люди
Информацию о захвате рынка "Алтын Орда" прокомментировали в полиции
Начали действовать новые правила продажи билетов на поезда
В Казахстане стали действовать новые правила продажи билетов на поезда
Изменились правила регистрации недвижимости
В Казахстане изменились правила регистрации прав на недвижимое имущество
Уголовное дело возбуждено в отношении лидера крупного ОПГ
О деятельности крупной ОПГ рассказали в полиции
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления