Опубликован список государственных образовательных грантов

Министерство науки и высшего образования РК 27 июня опубликовало список государственных образовательных грантов, сообщает Zakon.kz.

В этом году выделено 88 тысяч грантов для обучения в вузах, сообщили в пресс-службе министерства.

С полным списком распределения образовательных грантов на 2023-2024 учебный год можно ознакомиться по следующим ссылкам:

Бакалавриат



Магистратура

Докторантура



Больше всего грантов получили группы образовательных программ "Инженерные, обрабатывающие, строительные отрасли" (18 744), следом идут "Педагогические науки" (12 560), "Информационно-коммуникационные технологии" (10 103), "Естественные науки, математика и статистика" (7 388).

"Кроме того, для поступающих по программе "Серпін" выделили 3 653 грантов. Всего для поступления в бакалавриат в 2023-2024 учебном году выделено около 73 тысяч грантов", – сообщили в министерстве.

В январе в Казахстане изменили правила присуждения образовательных грантов.