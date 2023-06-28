Мост между народом и властью: журналисты Казахстана отмечают свой профессиональный праздник

28 июня – День работников казахстанских СМИ. Журналистика стала отражением судьбы народа и отголоском власти. Главные борцы за справедливость и правду первыми спешат на помощь. Корреспондент Zakon.kz побеседовал с мастерами своего дела и узнала о тонкостях профессии.

Журналистика – одна из древнейших профессий, ее даже относят к четвертой власти. Многие считают, что ее представителям всюду открыты двери. Но каково это работать в современных реалиях, когда царит строжайшая цензура?

"В нас стреляли талибы"

Григорий Беденко – один из старейших сотрудников агентства "Хабар", работает в телекомпании с первых дней его основания в 1995 году. О профессии журналиста, признается мужчина, мечтал с детства.

"В школьные годы в Доме культуры был концерт певицы Розы Рымбаевой. Я увидел, как режиссер записывает его на аппаратуру. Это было завораживающее зрелище. Тогда у меня появилась мечта работать на телевидении". Корреспондент агентства "Хабар" Григорий Беденко

Фото: из личного архива Григория Беденко

Главное правило, которого журналист придерживается больше 20 лет, доводить любое начатое дело до конца.

"Тут не надо быть белоручкой. Это такая профессия, которая предполагает довольно грязную работу. Не в плане каких-то нехороших дел, а именно то, что если взял тему, какая бы тяжелая она не была, ты должен полностью погрузиться и до конца завершить работу. Темы бывают совершенно разные, иногда достаточно неприятные. Наша задача – донести до людей максимально объективную информацию о событии. Многие молодые журналисты немного побаиваются этого информационного поля, пытаясь выбрать себе нечто такое, на чем сразу завоюют рейтинг". Корреспондент агентства "Хабар" Григорий Беденко

Самой сложной темой Григорий Беденко считает социум и бытовой конфликт. А любимые: наука, чрезвычайные ситуации, экстрим, военная тематика. Наверное, поэтому мужчину часто забрасывают в горячие точки.

"Приоритет в новостях – человеческая трагедия. Периодически выезжаем в неспокойные места, где происходят локальные военные конфликты. Недавно были в Сирии, которая пострадала от землетрясения. Там мы снимали операцию по оказанию гуманитарной помощи. По распоряжению президента РК Касым-Жомарта Токаева доставили 50 тонн различного груза. Снимали это все. Видели все своими глазами: разрушения, голод, смерть. На таких местах получаешь сильное впечатление, которое отражается на твоем мировоззрении". Корреспондент агентства "Хабар" Григорий Беденко

Еще из заграничной поездки собеседник вспомнил, как в 2001 году в Афганистане вместе с коллегой попал под обстрел талибов. Ему даже удалось спасти жизнь другу.

"В 2001 году американские войска зашли в Афганистан. Движение "Талибан" вышло на границы Таджикистана. Были крайне агрессивные, никого не жалели. Мы приехали в гору Айханум. Нам решили показать кишлак с талибами, но велели не соваться туда. Я и оператор Николай Кишенин дошли до позиции, сняли, что нужно. Когда возвращались, он шел за моей спиной. Поворачиваюсь, его нет. Лихорадочно начинаю искать взглядом. Смотрю, он, как творческий человек, нашел кустик на склоне горы, притаился и снимает кишлак с талибами. Тут в него начинают стрелять. Бах, пуля высоко проходит. Бах, уже чуть ниже. Третья точно была бы в цель. Не знаю, откуда у меня взялись силы, я совершил тигриный прыжок, схватил его за ремень штанов и стянул вниз. Потом услышал две стрельбы в мою сторону". Корреспондент агентства "Хабар" Григорий Беденко

Другой роковой случай произошел в Ираке.

"В 2010 году были в Багдаде. Николай Кишенин и я жили в высотном отеле на 21 этаже. Он утром у окна поставил камеры и поймал невероятный кадр мощного взрыва. Сначала поднялась пыль, потом пошел дым, загорелось. От нашего посла мы узнали, что это было покушение на министра труда Ирака. Оказалось, смертник врезался в здание, убил пять охранников, но министр уцелел". Корреспондент агентства "Хабар" Григорий Беденко

На вопрос, как в подобных ситуациях удается трезво мыслить, Григорий Беденко пояснил, что журналист всегда занимает взвешенную позицию.

"Мы находимся над событием. Наша задача – не вставать на чью-либо сторону или проштопываться трагедией, а именно показать ее со стороны". Корреспондент агентства "Хабар" Григорий Беденко

Он считает, что в основном журналистов не уважают. Но, тем не менее, помогать людям – большое удовольствие.

Не хватает добрых новостей

Камила Жусупова работать на радио и телевидении начала в 2000 году. В настоящее время она трудится на телеканале КТК и ведет вечерние новости. Попутно Камила возглавляет еще отдел по цифровому развитию. Говоря о современном лице журналистики, телеведущая считает его растерянным.

"Оно немного олдскульное. В постоянной настройке/перестройке фокуса. Потому что интересы аудитории, форматы и привычки потребления информации меняются слишком быстро. Технологии стремительно меняют все. За три секунды внимания, чтобы удержать зрителя и читателя, нужно здорово побороться. И хорошо, если это делается благодаря качественному контенту, не просто кликбейтному, а действительно проработанному. Без предвзятости, с максимально широко изложенными фактами. И с определенной социальной позицией. Мне кажется, с этим справляются коллеги в проектах Protenge и журналист Асхат Ниязов. И если уж буквально в лицах говорить о журналистике сегодня, то тогда о них". Телеведущая КТК Камила Жусупова

Фото: из личного архива Камилы Жусуповой

Свою профессию Камила Жусупова любит за возможность быть в центре событий, встречать интересных людей, изучать темы и исследовать мир. И самое главное – помогать.

"Когда понимаешь, что можешь все-таки что-то менять вокруг. Не глобально, но маленькими делами. Осветили тему, и, наконец: канализацию провели, асфальт положили, ремонт сделали, матерям помогли. Деньги ребенку на лечение собрали. Люблю за то, что можешь просвещать, образовывать. Недавно я начала цикл интервью с узкими специалистами, но на широкие и важные темы, где мы развенчиваем медицинские мифы, разбираем устаревшие или с отсутствием научной базы методы лечения. Отвечаем на вопросы, которые стыдно задавать. Обсуждаем широкое влияние псевдоврачей, целителей-мошенников. Мне кажется это важным сейчас – в период, когда люди себя лечат по рецептам из тиктока и других соцсетей. Такие интервью у нас не очень популярны, но я верю, что они приносят пользу. Пусть и немногим". Телеведущая КТК Камила Жусупова

При этом телеведущая признается, что все-таки в стране не хватает добрых и светлых новостей.

"Нас так часто обвиняют в том, что мы негативим. Но мы ведь всего лишь фиксируем и обращаем внимание, алармим. И, к большому моему сожалению, это наша повседневность. Страшных трагедий, жутких или несправедливых событий, беззаконие и беспредел случаются гораздо чаще, чем мы успеваем освещать. Но это не в нас дело. А в том, как мы все живем". Телеведущая КТК Камила Жусупова

Трогательный телефонный разговор

Оксана Акулова – журналист газеты "Время" – отмечает, что профессию она выбрала правильную, хотя и получилось все случайно. Мечтала вовсе не о журналистике – о карьере юриста, и курса до четвертого журфака убеждала всех (себя в первую очередь), что работать по специальности никогда не будет. Но работает уже больше 20 лет.

"И журналистика может надоесть – это ведь тоже рутина: изо дня в день ты ищешь темы, героев, спикеров, пишешь статьи, просто времени на это уходит гораздо больше. Пока ты "в поле" – каждый твой день разный: люди, события, места, а еще истории. Вот их – искать, слушать, а потом рассказывать – люблю больше всего. Это отдушина, радость, возможность почувствовать, что твои слова, которые складываются в предложения, кому-то нужны. Они могут изменить, иногда даже спасти чью-то жизнь, заставить задуматься и повлиять на ситуацию. И не так важно: в закон внесли правки после твоей статьи или установили светофор на перекрестке, где раньше регулярно происходили ДТП. Нет мелочей, больших и не очень побед: ты что-то изменил к лучшему, пусть даже это самая малость, значит, не зря 25 лет назад тебя занесло на журфак". Журналист газеты "Время" Оксана Акулова

Фото: из личного архива Оксаны Акуловой

Оксана Акулова делится трогательной историей, как она однажды помогла маленькой девочке собрать нужную сумму на операцию, что помогло ей выздороветь от серьезного заболевания.

"Несколько лет назад я искала героев, о которых когда-то писала, – нужно было подготовить статью к юбилею газеты. Многих давно потеряла из виду. Нахожу в старом блокноте номер женщины, которая лет 15 назад приходила в редакцию с мольбой: "Помогите собрать деньги на лечение дочери". У девочки – ей года не исполнилось – сложный порок сердца. Тогда в Казахстане детей с таким диагнозом еще не оперировали – нужно ехать в Томск. Денег у семьи не хватает, времени в обрез. Малышку звали Настя. Нужную сумму на ее лечение собрали. Операцию сделать успели, спасли.

Я сейчас почти не берусь за подобные темы, а тогда частенько писала. И вот через много лет набираю домашний номер мамы Насти. Не надеюсь особо, что найду эту семью – сколько времени прошло.

– Алло, – женский голос в трубке. – Можно с Ларисой поговорить? – прошу позвать к телефону маму Насти. – Ее нет, она на работе. – Вы можете попросить, чтобы она мне перезвонила? Я – Оксана Акулова, журналист. Когда-то я писала про ее дочь, Настю. Пауза. – Я и есть Настя. Я вас знаю. Знаю, что вы для меня сделали – мама мне о вас рассказывала. Теперь я молчу. Вот правда, чего только в моей жизни не было, а здесь – простые слова и выбили из колеи. Взяла себя в руки. Поговорили. На следующий день встретились: я, Настя и ее мама".

Именно такие истории, по мнению журналистки, держат в профессии, что бы и кто о ней ни говорил.

За правду в любой ситуации

Асхат Ниязов девять лет на телевидении, год в YouTube, где создал свой канал "Обожаю". Мужчина открыл новую страницу в казахстанской журналистике.

Фото: из личного архива Асхата Ниязова

Его считают грозой акимов и надеждой простого народа. Он снимает сюжеты, в которых показывает, как живут в разных уголках страны и с какими проблемами сталкиваются. За наболевшее корреспондент спрашивает с акимов.

По мнению автора проекта, именно таким прямым путем может измениться будущее казахстанской журналистики, ведь все в руках самих работников СМИ.

"Нужно вернуть доверие зрителей и читателей. Мне нравится профессия за возможность общения с людьми и открывать для себя эту страну и этот мир. За возможность поменять плохую ситуацию на хорошую". Автор проекта "Обожаю" на YouTube Асхат Ниязов

Он отмечает, что профессию губит вмешательство государства и отсутствие возможности нормально зарабатывать.

"Было много ожиданий после "января", но они сдуваются, к сожалению. А рыдать и радоваться у меня можно после каждого выпуска. Главное, журналисты, оставайтесь "тру" в любой ситуации". Автор проекта "Обожаю" на YouTube Асхат Ниязов

Закрутили гайки

Лариса Черненко застала еще те времена, когда журналистика в Казахстане только формировалась – в начале 90-х. По ее словам, тогда отечественные СМИ были свободными, а чиновники – открытые. И проблем с доступом к информации было гораздо меньше.

"В 90-е годы журналист спокойно ехал в ведомство, ловил чиновника, задавал вопросы и практически всегда получал ответы. Позже журналистам начали "закручивать гайки". Появились пресс-службы и многие вопросы нужно отрабатывать исключительно через запросы". Журналист Zakon.kz Лариса Черненко

Однако, по словам Ларисы, сейчас активизировалась расследовательская журналистика. Во многом благодаря интернету стало доступно больше информации. Главное – уметь ее находить.

"В стране проведена цифровизация, созданы различные базы. И при желании можно накопать информацию на любого товарища, компанию. Это также расширяет возможности разделения труда. Журналист работает там, где ему удобно. Большое подспорье сейчас для журналистов – это социальные сети, очень много информации приходит именно оттуда". Журналист Zakon.kz Лариса Черненко

Фото: из личного архива Ларисы Черненко

За плечами журналиста 30-летний опыт работы в разных сферах СМИ: это газеты, телевидение и информационные агентства. По душе ей оказалась работа с информацией.

"Мне нравится оперативно работать с новостью. Когда ты являешься первоисточником информации и первым сообщаешь о произошедших событиях или изменениях в жизни страны и общества читателю. Сейчас много фейков распространяется в социальных сетях и простым людям сложно сориентироваться, понять, где правда, а где ложь. На нас, журналистов, возложена ответственность разоблачать недостоверную информацию. Потому что многие фейки ведут к панике, сеют раздоры, их цель – довести людей до отчаянных шагов. Наша миссия – не допустить этого". Журналист Zakon.kz Лариса Черненко

Почти восемь лет Лариса Черненко является одним из сильнейших корреспондентов Zakon.kz. Работает она необычным способом, следит за юридическими документами, которые публикуются на ведомственных сайтах и различных базах. И этот скучно написанный текст с сухими данными она оформляет в живой, интересный и актуальный материал.

Фото: из личного архива Ларисы Черненко

Опытный журналист советует молодым коллегам никогда не идти у кого-то на поводу. Всегда проверять информацию и только потом доносить ее до читателя.

И что бы ни случилось, кому бы это не нравилось, казахстанские журналисты смело борются за справедливость. Они помогают нуждающимся, спасают жизни, порой бросаясь в опасность. И лучшая награда для них – необязательно высокий рейтинг и погоня за эксклюзивом, а простые благодарные читатели.

27 июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вручил премии и гранты в сфере СМИ и поздравил журналистов с Днем работников средств массовой информации.