В Атырау хозяевам вернули собаку, напавшую на соседей и полицейского

В Атырау хозяйка собаки породы стаффордширский терьер забрала питомца из кинологического центра, сообщает Zakon.kz.

Как заявляют волонтеры, собака постоянно трясет головой, что, вполне вероятно, произошло из-за удара полицейского. Животное планируют отвезти на осмотр и рентген в клинику.

"Все мы переживали за собаку в каком она состоянии, так как удар был очень сильный, многие из вас были уверены что она уже мертва. Но Харли оказалась очень сильная девочка. Хозяева Кирилл и Христина очень за нее переживали, никак не могли забрать собаку домой, и сегодня вместе с волонтерами поехали в УП, чтобы разобраться и разъяснить этот ужасный случай. (...) Отдельная благодарность начальнику Департамента Айбеку Т, следователю Альнур Ж за ваше понимание и добро, и дали разрешение забрать собаку", – пишут волонтеры через группу osa_news_vko.

Как уточняется, хозяин собаки находится в ИВС до суда.





Ранее сообщалось, что ночью 24 июня в полицию Атырау поступила информация о том, что горожанка 1999 года рождения не может попасть домой. На место происшествия в микрорайоне Авангард-2 прибыли сотрудники батальона патрульной полиции. Они заявили, что нетрезвый мужчина натравил на женщину и ее знакомого собаку. Также полицейские уверяют, что хозяин также натравил животное и на них. Между тем, в соцсети распространилось видео, на котором видно как полицейский подбегает, бьет собаку битой по голове и убегает.

Атырауские зоозащитники заявили, что собака жива и находится в отделе кинологии городского управления полиции. Общественники готовы забрать животное под свою ответственность.