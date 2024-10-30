Топ-7 пород собак, которые будут защищать хозяина даже под угрозой смерти

Многие решают завести собаку лишь из-за желания иметь преданного друга. Однако для кого-то при выборе породы питомца важна и его польза как защитника. Есть породы собак, известные своей большей защитной способностью, чем другие, из-за определенных характеристик, сообщает Zakon.kz.

К таким характеристикам можно отнести уверенность, смелость, телосложение, бдительность, интеллект, врожденный инстинкт защищать семью и территорию. Приведем породы собак, которые обладают этими качествами.

1. Кавказская овчарка

Фото: wikimedia

Это крупные, бесстрашные, уверенные и независимые животные.

Кавказские овчарки имеют сильный защитный инстинкт и готовы рисковать жизнью ради защиты семьи. Это надежные сторожевые собаки, подходящие для охраны дома или участка.

Но при этом им требуется опытный владелец и ранняя социализация.

2. Немецкая овчарка

Фото: wikimedia

Это собаки среднего или крупного размера. Умные, решительные, послушные.

Немецкие овчарки широко используются в полиции и армии благодаря смелости, послушанию и высокой обучаемости. Они одинаково хорошо защищают и членов семьи, и территорию.

При этом нуждаются в регулярной дрессировке и физической активности.

3. Бульмастиф

Фото: wikimedia

Крупные бесстрашные животные, но спокойные и лояльные.

Эти собаки были выведены для охраны поместий и обладают природным инстинктом защищать хозяина от угроз. При этом они спокойны и уравновешенны, что делает их хорошими компаньонами для семьи.

Эти собаки склонны к перегреву и требуют ранней социализации.

4. Ротвейлер

Фото: wikimedia

Собаки среднего или крупного размера.

Ротвейлеры – отличные защитники, готовые вступить в бой при любой угрозе хозяину или дому. Они обладают мощной физической силой и бесстрашием. При правильной дрессировке становятся верными и любящими членами семьи.

Но ротвейлерам нужен твердый и уверенный хозяин, способный обеспечить дисциплину.

5. Доберман

Фото: wikimedia

Собаки среднего или крупного размера. Они активные, смелые и умные.

Доберманы славятся молниеносной реакцией и высокой преданностью. Они идеально подходят для защиты как семьи, так и дома. Эта порода часто используется в полиции и охранных службах.

Однако эта порода требует много физических нагрузок и ранней социализации.

6. Акита

Фото: goodfon

Собаки породы акита имеют крепкое телосложение под густой и пушистой шерстью, что делает их отличными сторожевыми собаками. На их древней родине в Японии их высоко ценят как защитников семьи и разводили как охранников и охотников. Поэтому они часто опасаются других собак и незнакомцев, и не будут долго думать, прежде чем защитить вас. При этом в семье эти собаки очень дружелюбные.

7. Австралийская овчарка

Фото: wikimedia

Эти собаки сочетают в себе и игривость и работоспособность. Они полны энергии, которую нужно дрессировать в нужном русле.

Австралийцы формируют глубокую связь со своей семьей и направят всю эту энергию на защиту тех, кого они любят. Интеллект и преданность породы делают их легко обучаемыми.

Перечисленные породы отличаются храбростью и готовностью защитить семью даже в самых опасных ситуациях. Однако важно помнить, что правильная дрессировка и социализация необходимы для того, чтобы собака стала не только надежным защитником, но и гармоничным компаньоном.

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