Крупный пожар в Астане ликвидировали спустя неделю

В Астане ликвидировали крупный пожар в районе озера Талдыколь. Об этом 26 июня корреспонденту Zakon.kz рассказали в пресс-службе Министерства по ЧС РК.

По данным МЧС, горение камыша и сухой травы в районе озера Талдыколь на солончаковой местности столичные пожарные ликвидировали сегодня, 26 июня, в 11:22 на площади 80 га.

Материал по теме Астанчан напугал дым на левом берегу столицы

В Астане между шоссе Коргалжын и объездной дорогой в сторону Косшы сухостой загорелся 19 июня в 9:12. Для борьбы с огнем были привлечены вертолеты Ми-17 Минобороны, создан штаб пожаротушения. В 21:09 пожар удалось локализовать. По предварительной оценке, площадь горения составила 80 га.

Материал по теме Третий день тушат пожар близ Астаны: хронология событий

К тушению пожара по распоряжению главы МЧС Сырыма Шарипханова были привлечены дополнительные группировки сил и средств ДЧС Акмолинской и Карагандинской областей.