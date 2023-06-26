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Крупный пожар в Астане ликвидировали спустя неделю

Крупный пожар в Астане ликвидировали спустя неделю Фото: пресс-служба ДЧС Астаны
В Астане ликвидировали крупный пожар в районе озера Талдыколь. Об этом 26 июня корреспонденту Zakon.kz рассказали в пресс-службе Министерства по ЧС РК.

По данным МЧС, горение камыша и сухой травы в районе озера Талдыколь на солончаковой местности столичные пожарные ликвидировали сегодня, 26 июня, в 11:22 на площади 80 га.

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В Астане между шоссе Коргалжын и объездной дорогой в сторону Косшы сухостой загорелся 19 июня в 9:12. Для борьбы с огнем были привлечены вертолеты Ми-17 Минобороны, создан штаб пожаротушения. В 21:09 пожар удалось локализовать. По предварительной оценке, площадь горения составила 80 га.

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К тушению пожара по распоряжению главы МЧС Сырыма Шарипханова были привлечены дополнительные группировки сил и средств ДЧС Акмолинской и Карагандинской областей.

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