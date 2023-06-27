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В карту коррупционных рисков Алматы вошла седьмая сфера

карта коррупционных рисков Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Алматы под председательством акима Ерболата Досаева состоялось расширенное заседание Алматинской городской комиссии по вопросам противодействия коррупции, сообщает Zakon.kz.

Организаторами мероприятия выступили акимат города и Антикоррупционная служба.

В ходе заседания участники обсудили основные проблемы, с которыми сталкиваются люди, проживающие здесь, и которые сопряжены с коррупцией.

Так, в своем докладе руководитель городского антикоррупционного ведомства Асхат Оразхан отметил, что с начала года в карту коррупционных рисков мегаполиса включена 7-ая сфера – предпринимательство.

"Карта указывает о наличии серьезных проблем в сфере предпринимательства, требующих своего системного решения. На сегодня в рамках превентивной работы, защищены права более 2700 предпринимателей и решены 17 кейсов", – подчеркнул Асхат Оразхан.

Необходимо отметить, что в карте отражаются еще 6 сфер: строительство и жилье, экономика и финансы, экология, земля, фискальная и социальная сферы.

В настоящее время уполномоченными органами проводится выработка и реализация совместных и согласованных действий, направленных на противодействие коррупции во всех сферах, указанных в Карте.

совещание

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Также, в целях недопущения административных барьеров для граждан, повышения уровня доверия в акимате города действует фронт-офис "Ашық әкімдік", основной целью которого является решение вопроса "здесь и сейчас".

По итогам заседания аким города Ерболат Досаев поручил руководителям госорганов постоянно вести превентивную работу, а также призвал усилить межведомственное взаимодействие для более эффективной реализации антикоррупционной политики.

Ранее сообщалось, что в карту коррупционных рисков Алматы попали 6 сфер.

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