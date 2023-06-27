Как казахстанцы могут использовать пенсионные накопления

Представители ЕНПФ объяснили казахстанцам, какие изменения ожидаются в пенсионной накопительной системе и куда обращаться, чтобы использовать пенсионные накопления на покупку жилья или лечение, сообщает Zakon.kz.

Выступая на брифинге Региональной службы коммуникаций города Алматы, специалисты рассказали, что в рамках нового кодекса предусмотрена возможность использования пенсионерами по выслуге лет всей суммы своих пенсионных накоплений в пенсионном фонде для улучшения жилищных условий, оплаты лечения.

К пенсионерам по выслуге лет относятся: военнослужащие, кроме военнослужащих срочной службы, сотрудники специальных государственных и правоохранительных органов, государственной фельдъегерской службы и иные лица, имеющие выслугу лет на воинской службе, службе в специальных государственных и правоохранительных органах, государственной фельдъегерской службе не менее двадцати пяти лет и достигшие установленного законодательством Казахстана предельного возраста состояния на службе при увольнении со службы.

Если в ЕНПФ имеются и пенсионные накопления, которые сформированы за счет обязательных профессиональных пенсионных взносов, пенсионеры по выслуге лет смогут получить их при достижении общеустановленного пенсионного возраста: для мужчин – 63 года, для женщин – 61.

"Все остальные пенсионеры сохранят право получать единовременную пенсионную выплату до 50% от своих пенсионных накоплений для улучшения жилищных условий, оплаты лечения при наличии коэффициента замещения среднемесячного дохода не ниже 40%. Расчет коэффициента замещения производится в порядке, определенном правительством РК. При расчете коэффициента учитывается доход пенсионера, предшествующий его дате выхода на пенсию, но не более среднемесячного дохода по республике", – отметила председатель правления АО "ЕНПФ" Жанат Курманов.

За единовременными пенсионными выплатами следует обращаться в "Отбасы банк" посредством интернет-платформы, или в ряд других банков второго уровня.

Для того, чтобы оплатить лечение с помощью пенсионных накоплений, необходимо обратиться в АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк".

Ранее сообщалось, что с 1 июля пенсионеры смогут снять все накопления в ЕНПФ на покупку жилья и лечение.