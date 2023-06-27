В Караганде на видео попало спасение осужденного сотрудником колонии

27 июня в одном из отрядов учреждения №29 ДУИС по Карагандинской и Улытауской областях, в комнате для воспитательных работ, один из осужденных подавился конфетой, моментально перекрывшей дыхательные пути, что вызвало механическую асфиксию, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба МВД РК, осужденные, находящиеся рядом, не сразу заметили приступ удушья у мужчины, вследствие чего последний стал задыхаться и терять сознание.

"Подоспевший на помощь начальник отряда Азамат Мергенгожин оказал первую медицинскую помощь осужденному, благодаря чему спас того от удушья", – говорится в сообщении.





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