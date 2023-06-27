Қаз
#Ситуация в Украине #Мятеж ЧВК "Вагнер" в России #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Караганде на видео попало спасение осужденного сотрудником колонии

асфиксия Фото: скриншот видео
27 июня в одном из отрядов учреждения №29 ДУИС по Карагандинской и Улытауской областях, в комнате для воспитательных работ, один из осужденных подавился конфетой, моментально перекрывшей дыхательные пути, что вызвало механическую асфиксию, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба МВД РК, осужденные, находящиеся рядом, не сразу заметили приступ удушья у мужчины, вследствие чего последний стал задыхаться и терять сознание.

"Подоспевший на помощь начальник отряда Азамат Мергенгожин оказал первую медицинскую помощь осужденному, благодаря чему спас того от удушья", – говорится в сообщении.


Ранее сообщалось, что 28-летний тренер по боксу вытащил из Большой Алматинки тонувшую девушку. Инцидент тоже попал на видео.

Читайте также

В Экибастузе водитель попал в больницу в результате ДТП

Пожар в лесничестве в Восточном Казахстане локализован

В Атырау хозяевам вернули собаку, напавшую на соседей и полицейского

Елена Беляева
Караганда Карагандинская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
люди
Информацию о захвате рынка "Алтын Орда" прокомментировали в полиции
Изменились правила регистрации недвижимости
В Казахстане изменились правила регистрации прав на недвижимое имущество
Начали действовать новые правила продажи билетов на поезда
В Казахстане стали действовать новые правила продажи билетов на поезда
Уголовное дело возбуждено в отношении лидера крупного ОПГ
О деятельности крупной ОПГ рассказали в полиции
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления